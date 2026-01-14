"Antimafia, quadro inquietante sulle responsabilità di Cafiero De Raho"



"La relazione depositata dalla presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, sullo scandalo Striano-Procura nazionale antimafia conferma tutti i più inquietanti interrogativi", si legge in una nota dei membri della Commissione nazionale Antimafia di Forza Italia, Pietro Pittalis, Maurizio Gasparri, Mauro D’Attis, Pierantonio Zanettin, Pino Bicchielli, Giuseppe Castiglione e Chiara Tenerini. "Il comportamento dell’allora procuratore antimafia, Cafiero De Raho, esce a pezzi da questa relazione. I meccanismi di controllo non funzionavano, delle segnalazioni inopportune di sapore politico sono partite per sua iniziativa, la Procura nazionale Antimafia è stata un colabrodo che ha fatto uscire tramite Striano anche notizie indirizzate particolarmente a dei giornalisti del ‘Domani', tra i quali tali Giovanni Tizian, Stefano Vergine e Nello Trocchia”.

“Un quadro inquietante che impone delle iniziative immediate", si legge ancora nella nota. "La Procura nazionale antimafia, invece di assolvere alle funzioni a cui è stata chiamata da chi ne ha concepito la genesi, ovverosia Giovanni Falcone, è diventata nel tempo non solo, come è ovvio, strumento di contrasto al crimine, ma anche un luogo dove troppe persone hanno potuto compiere degli atti illegali. Striano, che ha goduto purtroppo anche di valutazioni generose immeritate, ha avuto una condotta inquietante e certamente contraria ai principi della legge. Ma anche le responsabilità di Cafiero de Raho - aggiungono i membri della commissione - emergono nettissime, a dimostrazione che bisogna andare fino in fondo e che la magistratura finora ha perso troppo tempo nel palleggiamento di ruoli tra Roma, Perugia e Roma”.

Dito puntato in modo severo contro Cafiero de Raho. “La relazione depositata oggi è ampia, dettagliata, e dovrà essere oggetto di un attento dibattito in Commissione Antimafia. E dimostra le colpe gravissime di de Raho e di quanti, poi, ne hanno sostenuto, prima, durante e dopo, il percorso nell'ambito giudiziario e ora in quello politico.

Siamo di fronte a uno scandalo che dimostra come la sinistra, attraverso propri esponenti, abbia svolto un ruolo molto negativo in strutture delicatissime, nate per combattere il crimine, non per dar luogo a dei crimini".