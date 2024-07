Appello a sinistra: non siate infami

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo l'attentato a Trump è stato un rincorrersi di richieste bipartisan ad abbassare i toni, in America e non solo, dello scontro politico per evitare che le parole armino altri squilibrati tipo quello che si è sentito in dovere di sparare all'ex e forse futuro presidente degli Stati Uniti. Riportare la politica nei binari del confronto e della critica invece che degli attacchi personali è un'ottima intenzione ma siamo scettici sul fatto che venga messa in pratica. Per esempio leggo che Pd, Cinque Stelle e sinistre varie nelle persone dei loro leader Schlein, Conte e Fratoianni stanno organizzando una mega manifestazione a Genova contro il governatore Giovanni Toti da mesi agli arresti domiciliari per fatti peraltro mai provati. Ecco, portare la gente in piazza contro un uomo ferito e impossibilitato a reagire non è fare politica, è commettere un'infamia. Dal dizionario: infamia, perversa volontà di nuocere contro la dignità di una persona messa in atto da soggetti malvagi e scellerati. Faccio un personale appello ai tre leader: fermatevi, non macchiatevi di una simile colpa, avete tutti gli strumenti, i mezzi e la possibilità di fare opposizione e di fare sentire forte le vostre idee e la vostra protesta nei luoghi deputati della democrazia civile. Non dico che a un avversario in difficoltà si debba tendere la mano, ma solo appunto gli infami colpiscono un uomo quando è a terra. Se da questa vicenda uscirà sconfitto a Giovanni Toti andrebbe viceversa concesso l'onore delle armi perché rifiutando di dimettersi in cambio della libertà personale sta difendendo non solo se stesso, ma la libertà e l'indipendenza da altri poteri della classe politica tutta. Non si può sostenere ma neppure escludere che alla fine Toti sarà prosciolto. È già successo decine di volte, ieri è successo anche a Trump, prosciolto da un giudice dalla grave accusa di aver trafugato documenti sensibili per la sicurezza nazionale.

E allora perché armare un processo di piazza ed emettere sentenze popolari a indagini ancora aperte? È così che nascono i giustizieri, è così che si imbarbarisce la politica che a parole, ma solo a parole, si vorrebbe più seria e responsabile.