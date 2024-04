"Approfondimento interno". Cosa rischia Raimo dopo le parole choc

Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha acceso i riflettori su Christian Raimo, docente liceale in una scuola pubblica che da tempo si fa notare per le sue esternazioni borderline e che, proprio per queste, viene spesso invitato in televisione. Non è raro vederlo attovagliato nei programmi di La7 ed è proprio da uno di questi, "L'Aria che Tira", che di recente si è lasciato andare alle dichiarazioni che hanno smosso le alte sfere del ministero. Nello specifico, come spesso accade nelle ultime settimane, l'argomento del quale si dibatteva era l'incarcerazione di Ilaria Salis e la pretesa, da parte dell'opposizione, che il governo italiano interceda con quello ungherese per la sua liberazione.

" Cosa bisogna fare con i neonazisti? Per me bisogna picchiarli ", ha candidamente dichiarato Raimo ai microfoni del programma, lasciando i presenti, ma anche gli spettatori, senza parole. Parole molto forti e violente, che non sono frutto di una boutade estemporanea per Raimo. Ha più volte chiesto l'estradizione per Cesare Battisti e anche quando venne trasferito in Italia, l'insegnante continuò a chiederne la liberazione, dicendosi anche favorevole all'abolizione dell'ergastolo e delle galere. Ci sono state poi le frasi contro Sergio Ramelli, le offese alla polizia e le dichiarazioni secondo le quali la democrazia si fonda su una " violenza giusta ". E non serve nemmeno esplicitare da quale parte sia la "violenza giusta" di cui parla Raimo.

" L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, per la parte di competenza, ha già avviato nei giorni scorsi un approfondimento interno. Ogni docente è prima di tutto e sempre un educatore e la scuola non può condividere nessuna forma di violenza, anche verbale, nel rispetto dei valori che sono propri della nostra Costituzione ", si legge in una nota diramata dal ministero dell'Istruzione e del Merito che fa capo a Giuseppe Valditara. Nelle scorse ore, il vicecapogruppo vicario FdI al Senato, Raffaele Speranzon, ha annunciato di aver presentato un'interrogazione proprio su Raimo al ministro dell'Istruzione. " È lecito domandarsi se le esortazioni televisive alla violenza contro i neonazisti corrispondano davvero agli insegnamenti che rivolge in classe agli studenti, magari spingendoli a compiere atti di violenza, di intolleranza o di esclusione verso altri studenti additati come 'fascisti' o 'neonazisti' ", è il dubbio di Speranzon.

Per il momento da parte di Raimo non ci sono state reazioni o dichiarazioni in merito sulle parole del ministero.