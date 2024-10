Arianna Meloni: "L'Italia è ripartita libera dal cancro dell'assistenzialismo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Alla convention di Fratelli d'Italia a Brucoli, in provincia di Siracusa, sono intervenute entrambe le sorelle Meloni. Arianna era sul palco mentre Giorgia, per impegni istituzionali, ha mandato un messaggio che è stato letto dal palco. " Sono passati due anni da quando siamo arrivati al governo. Una vittoria inaspettata, della quale dicevano che l'Italia sarebbe crollata perché non saremmo stati all'altezza ", ha detto il capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento di Fratelli d'Italia. E invece, sottolinea, " oggi i sondaggi ci danno in crescita ".

Ma al di là dei sondaggi che premiano Fratelli d'Italia, prosegue Arianna Meloni, " i dati importanti sono quelli della ripresa economica: l'Italia si è rimessa in cammino ed è tornata centrale, è tornata a sperare e a credere. L'economia è ripartita anche perché ci siamo liberati dal cancro dell'assistenzialismo ". E, dice la sorella del premier con una battuta, ma non troppo, " mentre una certa sinistra si appassiona al gossip, noi pensiamo a lavorare e i dati lo dimostrano perché abbiamo smesso di buttare i soldi dalla finestra e abbiamo cominciato ad investire sulle famiglie e sulle imprese facendo ripartire l'economia e il lavoro ". Lasciamo agli altri, ha aggiunto, " la fantastica ricostruzione che fa la sinistra di noi e continuiamo a rimboccarci le maniche, umili e concentrati ".

La concentrazione non manca a questo governo, come dimostrano gli obiettivi raggiunti anche nell'immigrazione, come spiega la responsabile della segreteria politica, perché " abbiamo imposto una stretta all'immigrazione clandestina mentre la sinistra italiana la sponsorizza e porta disastri ". Ma non solo, perché in Europa, prosegue, " siamo centrali, parlavano di isolamento ma abbiamo raggiunto un risultato importante con Raffaele Fitto ". Come governo, prosegue Arianna, " non ci arrenderemo ". È stata avviata " la grande stagione delle riforme che sono tante, dall'autonomia alla riforma della giustizia, al premierato ". È stata portata avanti, " con la politica internazionale di Giorgia Meloni, una Italia che è tornata talmente centrale che il nostro export ha superato anche il Giappone ".

Nel suo messaggio, Giorgia Meloni ha voluto porre l'accento sulla necessità di " aumentare il senso di appartenenza nazionale, contribuire al nostro sviluppo economico, costruire un modello di crescita diffuso e capace di coinvolgere ogni angolo della nostra Nazione ". Una strategia che, spiega, " affonda le sue radici nella grande ricchezza del patrimonio italiano e punta con le sue fronde al traguardo più ambizioso: il benessere e la prosperità dell'Italia ".

Il Governo è al lavoro per dimostrare quanto l’Italia sia capace, ancora una volta, di organizzare e ospitare eventi globali

I prossimi mesi, tra il 2025 e il 2026, per l'Italia saranno ricchi di vetrine, dal Giubileo alle Olimpiadi invernali. "", ha spiegato nel suo messaggio.