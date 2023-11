Armi private ai poliziotti, la lezione dei sindacati alla sinistra: "Polemiche sterili"

Continuano a far discutere le norme presenti nell'ultimo dl Sicurezza varato dal governo Meloni. A destare scalpore tra le fila del centrosinistra è soprattutto la possibilità per le forze dell'ordine di acquistare armi senza licenza. Una norma che era stata fortemente chiesta dai sindacati di polizia.

" Noi di Italia Celere, cinque anni fa, proponemmo questa norma che arriva ora in Parlamento ", spiega il segretario generale del sindacato, Andrea Cecchini che ricorda come " anche l’allora capo della polizia Pansa nel 2017, disse che è necessario che i poliziotti abbiano già con sé un’arma privata in funzione anti-terrorismo ". Secondo Cecchini si tratta di una " norma è giusta e adeguata " perché finora era prevista solo ai funzionari di pubblica sicurezza (pari al 15% del totale) e ai magistrati. " Questo, dunque, non significa allargare a tutti la possibilità di avere un’arma, ma dare la possibilità a chi ha già un’arma di averne un’altra più leggera ", puntualizza il segretario di Italia Celere. Anche secondo Stefano Paoloni del Sap si tratta di " una polemica sterile " perché " la verifica nei confronti delle forze dell’ordine è fatta a priori, non serve un’ulteriore documentazione visto e considerato che gli agenti sono già autorizzati a portare armi ".