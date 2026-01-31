Askatasuna, è scontro: bombe carta, razzi e bottiglie contro gli agenti, quattro arresti. Assalto ai blindati: uno in fiamme

Dopo due ore di corteo, la manifestazione per Askatasuna è arrivata nei pressi dell'ex struttura occupata dal centro sociale, sgomberata lo scorso dicembre per ragioni di sicurezza. Lo schieramento di mezzi e uomini delle forze dell'ordine è imponente, così come il corteo che secondo i numeri ufficiali si avvicina alle 15mila presenze. L'obiettivo dichiarato fin da quando la manifestazione è stata organizzata è quello di raggiungere corso Regina Margherita dove sorge l'ex struttura occupata.

Il corteo si è svolto relativamente in maniera tranquilla per quasi la totalità della sua durata, ma verso le 17.30, quando i gruppi pacifici hanno lasciato lo spazio ai manifestanti incapucciati, il clima a Torino è cambiato. "A 2 o 3 colleghi hanno spaccato le camere, occhio", si è sentito dire fuori campo da un operatore mentre l'ultimo spezzone del corteo si ricongiungeva con gli altri per proseguire in direzione dello sbarramento di polizia. Non è chiaro quando sia successo, in che momento del corteo, ma l'intolleranza contro i giornalisti è stata evidente fin dall'inizio della manifestazione, quando sono stati insultati e fatti oggetto di cori.

Poco prima dell'arrivo davanti alla struttura, gli antagonisti hanno cercato la guerriglia con un fitto lancio di fumogeni, petardi, bombe carta e bottiglie contro gli agenti schierati davanti all'ex struttura occupata da Ashatasuna. Gli agenti hanno risposto con un lancio di lacrimogeni e con gli idranti, mente gli antagonisti hanno intralciato l'avanzata degli agenti incendiando, ancora una volta i cassonetti. Gli antagonisti hanno tentato anche l'assalto ai mezzi blindati della polizia con lanci di sedie, bombe carta e bastoni. Contro gli agenti sono stati lanciati oggetti di grandi dimensioni recuperati dalla strada.

sono stati portati via dalle forze dell'ordine durante gli scontri e. Agli scontri hanno partecipato circa. Ci sono dei feriti, non ancora quantificati, tra le forze dell'ordine. Qualcuno anche tra i manifestanti.

Articolo in aggiornamento