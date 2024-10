Il fratello di una vittima del 7 ottobre: "Assurdo elogiare un massacro di donne, bambini e anziani"

Ascolta ora 00:00 00:00

"È stata una tragedia incredibile che non c’era mai stata prima dalla fine della Seconda Guerra Mondiale". Così Assaf Godo, ingegnere e attivista israeliano descrive il 7 ottobre del 2023, giorno in cui suo fratello Tom è stato ucciso dai terroristi di Hamas.

Com’è avvenuta l’uccisione?

“Mio fratello viveva in un kibbutz insieme alla famiglia. Il 7 ottobre dell’anno scorso si sono rifugiati in una stanza di sicurezza non appena è suonato l’allarme e sono stati lì dentro per 25 ore mentre fuori c’erano dei combattimenti. Dopo 25 ore sono usciti e i terroristi di Hamas hanno cercato di entrare nella stanza di sicurezza mentre mio fratello tentava di tenere la porta chiusa, ma è stato ucciso da una raffica di colpi”.

E voi familiari come avete vissuto quei giorni?

“Sua moglie e le figlie sono riuscite a scappare uscendo dalla finestra e oggi cercano di andare avanti senza il padre. Noi familiari, invece, in quei giorni abbiamo avuto notizie solo per poche ore, il giorno dopo la moglie ci ha chiamato per raccontarci tutto e poco dopo è arrivato l’esercito che ha trovato mio fratello morto”.

Cosa rappresenta per voi israeliani il 7 ottobre?

"È un tradimento da parte dei palestinesi perché alcuni di loro lavoravano nei campi israeliani e hanno portato i terroristi di Hamas dentro le nostre case. È un tradimento di persone che pensavamo fossero nostri amici”.

Ieri, in Italia, ci sono state delle manifestazioni filo-palestinesi in cui si è celebrata l’impresa di Hamas. Lei cosa ne pensa?

"Manifestazioni che elogiano a un massacro di donne, di bambini e di anziani dentro le loro case sono assurde. Cosa posso dire? Se gli italiani che vivono in un Paese liberale e democratico possono essere così imbecilli da manifestare in favore di un massacro. Sono ignoranti se pensano che manifestare per Hamas voglia dire manifestare per i palestinesi vuol dire. Chi grida 'dal fiume al mare' non sa neppure di quale fiume e di quale mare si tratti. Sono persone che non sanno che Hamas butta gli omosessuali dai tetti dei palazzi e che le donne non possono fare nulla, sono proprietà dei loro mariti. Se si sentono bene nel scendere in piazza per Hamas, allora che manifestino…".

L'antisionismo è una nuova forma di antisemitismo?

"L’antisemitismo è nato molto prima dello Stato di Israele e non ha mai avuto bisogno di qualcosa di speciale per crescere.

Se non è Israele è la crisi economica che ti porta all’antisemitismo. E se non c’è la crisi economica è la pandemia che ti porta all’antisemitismo. Un italiano che oggi odia un ebreo italiano solo per la situazione mediorientale è una stupidaggine".