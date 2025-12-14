Atreju 2025, i numeri di un'edizione da record. Il bilancio social del discorso di Meloni

Atreju ha chiuso quest'oggi i battenti dopo oltre una settimana di eventi e di incontri che hanno animato le giornate romane. Da Castel Sant'Angelo, che quest'anno ha ospitato la kermesse tradizionale di Fratelli d'Italia, sono passati politici di ogni schieramento e, ovviamente, anche il presidente del Consiglio, che ha chiuso l'edizione dei record. Stando ai numeri ufficiali, l'edizione 2025 di Atreju ha contato 105 mila presenze, 144 ore di dibattiti fra le sale e la radio, con 743 interventi, mille volontari e 1.400 giornalisti accreditati da tutto il mondo.

" È l'edizione di Atreju più partecipata di sempre: la nostra festa è cresciuta di pari passo con il successo di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia ", ha sottolineato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. " Politica, cultura, divertimento hanno fatto sì che il villaggio di Natale di Atreju fosse frequentato da militanti e simpatizzanti, ma molto più semplicemente da tanta gente comune. Un ringraziamento particolare va all'impagabile lavoro dei ragazzi di Gioventù nazionale, senza i quali questa festa non potrebbe esistere, e alle associazioni di volontariato che hanno animato il nostro mercatino solidale. Da domani ci metteremo al lavoro per iniziare ad organizzare l'edizione di Atreju del 2026 ", ha concluso l'onorevole nella sua nota.

Un successo sul campo ma anche sui social per Atreju, come rilevato da Domenico Giordano di Arcadia, che ha analizzato il discorso di Giorgia Meloni dal punto di vista virtuale. Su quel tema, la pagina ufficiale Facebook di Atreju ha pubblicato 6 post incassato in totale 98mila like su un totale di 134mila interazioni totali. I commenti positivi sono stati oltre 6.7mila, ben oltre quelli negativi che sono stati poco più di 5.4mila. A questi numeri si aggiungo i reel che Atreju ha pubblicato in mattinata, che hanno ottenuto quasi 1.35milioni di visualizzazioni. Numeri ben più che soddisfacenti si sono registrati anche su Instagram, dove sono stati pubblicati gli stessi post che hanno ottenuto qualche visualizzazioni in più (177mila) con un totale di oltre 171mila like.

A seguito di questi post, la pagina di Atreju ha registrato anche un incremento numerico di follower che si attesta sullementre i reel hanno ottenuto