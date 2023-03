"Alfredo libero". "Stop 41bis". Attacco contro un circolo Pd di Roma

Un altro attacco da parte dei terroristi che chiedono la liberazione di Alfredo Cospito. Questa volta a danno di una sede del Partito Democratico a Roma. Un petardo di grosse dimensioni lanciato questa notte contro il circolo Pd Lanciani in via Catanzaro, zona Piazza Bologna. Sui muri intorno al circolo sono comparse anche le scritte "Stop 41 bis", "Alfredo Libero" e insulti contro il Partito Democratico. Sulla vicenda sono a lavoro gli uomini della Digos e del commissariato Porta Pia. Sul posto la Scientifica per i rilievi. La solidarietà è subito arrivata dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca: “ La violenza non può rappresentare mai la strada per imporre le proprie idee. Esprimo condanna per ogni aggressione e forma di intimidazione, da parte mia e della Regione Lazio, solidarietà al Pd per il vile attacco subito”.

Il neo eletto segretario nazionale Elly Schlein ha chiamato il segretario del circolo Lanciani: “Nessuna bomba carta, nessuna intimidazione e nessun atto vigliacco fermeranno il lavoro della comunità dei democratici e delle democratiche. Con la stessa determinazione, insieme - ha aggiunto Schlein - continueremo con il nostro impegno ogni giorno”. Anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, trattandosi del suo partito, è intervenuto con un tweet: "Solidarietà e vicinanza al Circolo Pd Italia Lanciani per il vigliacco attacco che ha danneggiato i locali della sede. Mi auguro che i responsabili di questo vile gesto vengano individuati. Nessuno spazio per la violenza nella nostra città”. Che però di episodio di violenza ne ospita ogni giorni.