Auto sulla folla a Modena, Meloni: "Grazie ai cittadini che sono intervenuti"

"Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo. Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle forze dell’ordine per il loro intervento. Ho sentito il sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l’evolversi della vicenda. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

"La nostra vicinanza va alle persone ferite, alle loro famiglie e a tutte le persone coinvolte. Un ringraziamento ai cittadini che, con coraggio e prontezza, hanno inseguito e fermato l’uomo, ai soccorritori, al personale sanitario e alle forze dell’ordine per l’intervento immediato e il lavoro delicatissimo che stanno svolgendo in queste ore". Così sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale.

“Sono scioccato per quanto avvenuto a Modena. Seguo con grande apprensione gli sviluppi di questa gravissima vicenda ed esprimo la mia vicinanza ai feriti e alle loro famiglie. Un sentito ringraziamento alle Forze dell’ordine, ai soccorsi e a quanti, con grande coraggio, sono intervenuti”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

“Esprimiamo profondo sconcerto e la più ferma condanna per il gravissimo episodio avvenuto oggi nel centro di Modena. A nome mio e di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati desidero esprimere sincera vicinanza ai feriti e alle loro famiglie. Un sentito ringraziamento va ai cittadini intervenuti e alle Forze dell’ordine per il tempestivo intervento che ha consentito di bloccare l’autore del gesto e mettere in sicurezza l’area. Confidiamo nel lavoro degli investigatori e auspichiamo che venga fatta immediata chiarezza sull’accaduto, sul movente e sulle motivazioni di un atto così grave e inquietante”, dichiara Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati.

"Sono sconvolto dalle notizie che arrivano da Modena. Il mio primo pensiero va ai feriti e alle loro famiglie.

Voglio dire grazie ai cittadini che hanno messo in pericolo la loro vita per reagire e alle Istituzioni coinvolte a cominciare dai medici e infermieri, dai soccorritori e dalle forze dell’ordine. È la prima volta che in Italia registriamo un drammatico evento di questo genere: occorre fare chiarezza subito e reagire tutti insieme con la massima determinazione. Forza Modena!". Lo scrive su X Matteo Renzi.