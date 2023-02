"Avete fatto schifo". Conte insultato all'uscita dal seggio

I ripetuti cambi di direzione operati dal Movimento CinqueStelle negli ultimi anni hanno lasciato degli evidenti strascichi: a rendersene conto è lo stesso attuale leader del partito Giuseppe Conte, contro il quale si è scagliata una delusa ex sostenitrice dei grillini.

Quando ha visto l'ex premier lasciare il seggio dove si era recato per esprimere il proprio voto per le elezioni regionali del Lazio, la donna non è riuscita proprio a trattenersi. Troppo ghiotta l'occasione che le si è presentata dinanzi agli occhi per farsela sfuggire.

Cosa è accaduto

Dopo aver votato, Conte lascia il seggio in compagnia di altre tre persone. Vedendolo passare, l'elettrice applaude ironicamente, sottolineando il proprio gesto anche con le parole. "Applauso!" . L'ex premier inizialmente si volta, forse pensando che si tratti di una sostenitrice. Quando, tuttavia, si rende conto di trovarsi dinanzi a una contestazione, abbassa il capo e tira dritto per la sua strada. Una reazione che non scoraggia la donna, la quale alza il tono della propria voce affinché all'ex presidente del Consiglio non sfugga una singola parola della propria manifestazione di dissenso.

"Sì sì, bravi i CinqueStelle, bravissimi" , prosegue ironicamente l'elettrice. "carini... simpatici, guarda" . L'ex presidente del Consiglio accelera il passo per allontanarsi, ma ormai a quel punto le telecamere presenti sono tutte rivolte verso la contestatrice. " Che te lo dico a fare?", ironizza ancora la donna. "Come quello scherzetto che ci hanno fatto...tutti li abbiamo votati i CinqueStelle, mica solo io" , prosegue con amarezza l'ex sostenitrice grillina delusa. "Hanno fatto schifo" , affonda, rivolgendosi verso le telecamere presenti, "lo schifo più schifo lo hanno fatto i CinqueStelle, perché gli abbiamo dato fiducia" . Prima di andare via, lasciandosi dietro curiosi e giornalisti, lancia un ultimo chiaro messaggio: "Maiali zozzi...".