Bacchetta nera

«Ancora con 'sta Beatrice Venezi?! E basta! Non è all'altezza. Fine».

«La Carmen che ha diretto l'altra sera a Pisa però è stata un successo. E anche le repliche».

«Sì, un successo, questa poi ma dai!».

«Dieci minuti di applausi...».

«Ma chi lo dice? Quei giornalacci di destra».

«Veramente il Corriere. E per Repubblica è stata sommersa da un fiume di applausi».

«Si applaudono i cantanti, non il direttore».

«Però gridavano Brava e gettavano fiori».

«Sarà stata una claque organizzata. Fatta arrivare coi pullman da quelli di Fratelli d'Italia».

«È stata accolta a braccia aperte...».

«A braccia tese... Al Teatro Verdi di Pisa, capirai! Città di fasci e teatro di serie B... Sveglia!».

«Sì ma Lanzetta, il direttore dell'Orchestra da Camera Fiorentina che ha suonato a Pisa, ha detto che la Venezi ha fatto un ottimo lavoro».

«Un'orchestra che vive coi fondi del Ministero. Non criticherebbero mai la Venezi, si sa».

«Anche il Comitato nazionale delle Fondazioni Lirico Sinfoniche che si era opposto alla sua nomina ora ne ha riconosciuto il successo».

«Sì ma resta il fatto che la Venezi alla Fenice non può andarci! È inadeguata, punto!».

«Anche critici che in passato l'hanno massacrata adesso dicono che è migliorata...».

«Ma se sembra un metronomo, dai! E poi».

«E poi cosa?»

Nulla, nulla. La mia è una contestazione tecnica, non politica... L'hai capito vero?».