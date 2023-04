"Dai sei anni...". Così il Pd promuove l'ideologia gender per i bimbi a Verona

Asterischi, schwa e forzature grammaticali. La neo lingua gender fluid, associata alla difesa dell’ambiente, è la nuova trovata del Partito democratico veronese. L’ossessione per la lingua “anti-discriminazione”, estranea a qualsiasi dizionario d’italiano, ha colpito l’amministrazione di sinistra della nuova Verona in salsa Pd.

Il volantino "fluido"

Questa volta, ad essere coinvolta nella nuova propaganda gender-Lgbt, è la difesa sacrosanta dell’ambiente. Nella Verona dem dell’ex calciatore e ora sindaco, Damiano Tommasi, l’amministrazione ha deciso di pubblicizzare la “Festa dei Fiori”. Fino a qui, nulla di eccezionale: un semplice volantino dedicato alla sensibilizzazione per l’ambiente e alla promozione dell’evento. A far discutere, e non poco, sono le modalità d’invito e i rispettivi destinatari L’invito, ripreso da Libero, è rivolto ai “bambin* a partire dai 6 anni”, con l’asterisco e “a tutt*” , sempre con l’asterisco. La neo lingua gender fluid rivolta ai bambini piccoli, direttamente promossa dall’amministrazione dem.

L’elemento di novità non è da sottovalutare. Se ormai il pensiero fluido, tipico del progressismo a tutti i costi del Pd, si sta espandendo a macchia d’olio, fino ad ora l’ideologia gender non aveva ancora colpito “i bambini di 6 anni” . Soggetti, non è difficile intuirlo, facilmente influenzabili e privi di strumenti critici adeguati.

Il silenzio del sindaco dem

Il sindaco dem di Verona, Damiano Tommasi, fa orecchie da mercante. La sua giunta, che va dall’estrema sinistra al Pd, non vuole chiarire la propria posizione sulle modalità d’invito ad una festa che, tra l’altro, ha deciso autonomamente di promuovere. La “Festa dei Fiori” sponsorizzata dal Comune era in programma ieri, in concordanza con la Giornata della Terra e in concomitanza con gli eventi organizzati dall’associazione “Climact!” e dalla sezione locale del WWF. La descrizione dell’evento è un tripudio di asterischi: “Laboratori di giardinaggio per tutt*, interventi sulla biodiversità per tutt*, momenti sui cambiamenti climatici per bambin*, giochi e svaghi sempre per tutt*”.

La risposta di Fratelli d'Italia