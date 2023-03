Carriere alias in 200 scuole italiane: la follia dell'ideologia gender

Ad oggi quasi duecento istituti in Italia hanno approvato silenziosamente e senza nessun via libera dal Ministero dell’Istruzione e del Merito un nuovo regolamento che abilita gli studenti alla cosiddetta “carriera alias”. Dimenticatevi una normalissima classe formata da maschi e da femmine, nelle duecento scuole italiane - numero che è drasticamente destinato ad aumentare giorno dopo giorno - ognuno potrà identificarsi come meglio crede. Gli studenti che vorranno, anche minorenni e senza il consenso sei genitori potranno cambiare il proprio nome. Laura potrà farsi chiamare Giovanni.

La prima scuola gender free in Italia è del 2020

Il primo istituto che abilitò la carriera alias fu il Liceo delle arti di Trento e Rovereto, scuola che comprende tre plessi. Poco dopo il primo grande lockdown, il 25 giugno del 2020 il Consiglio studentesco istituì, grazie a una delibera, l’adozione di una procedura “atta a garantire la tutela degli studenti e delle studentesse che abbiano intrapreso il percorso di riattribuzione di genere, prevedendo la possibile attivazione — su istanza del soggetto interessato — di una carriera alias”. L’articolo uno di questo fragile regolamento prevede di “garantire ai ragazzi in transizione la possibilità di vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla privacy e alla dignità dell’individuo”.

La carriera alias non ha alcuna valenza per lo Stato

Il nome alias e la carriera alias non è comunque previsto con una legge nazionale, né nelle scuole, né nelle università e in nessun’altra parte. Uno studente quando dovrà sostenere un esame, che sia quello di maturità o quello della patente dovrà presentarsi con il suo nome di battesimo, anche se nel registro elettronico risulta con il nuovo nome. L’unica regione che al momento resiste alla follia gender è la Valle d’Aosta, a fare invece da leader con ben trentasei scuole gender free nel proprio territorio è il Lazio. Soltanto nella provincia di Roma ci sono ben ventotto scuole attive.

I genitori in protesta per le scelte delle scuole