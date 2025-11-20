Bandecchi pressa il governo: "Nucleare vitale per l'Italia"

Stefano Bandecchi (nella foto), imprenditore, dirigente sportivo, sindaco di Terni e ora candidato governatore alle regionali in Campania con la lista «Dimensione Bandecchi», bussa a Palazzo Chigi su un tema che gli sta a cuore: l'energia. «Sono un nuclearista convinto», spiega. «Ritengo che il ritorno all'energia nucleare sia una scelta strategica imprescindibile per l'Italia: serve per garantire autonomia, stabilità e tariffe sostenibili». L'analisi è la seguente: «Il nostro Paese consuma quotidianamente enormi quantità di elettricità, ma il mix energetico nazionale rimane fragilissimo: la maggior parte della produzione deriva ancora da fonti fossili (gas e petrolio), mentre le rinnovabili coprono una quota più bassa, pur in netta crescita».

E ancora: «È assurdo che l'Italia, pur essendo circondata da Stati dove il nucleare è una realtà consolidata, non sia ancora in grado di sfruttare queste tecnologie sul proprio territorio, acquistando energia prodotta dal nucleare dei Paesi confinanti a carissimo prezzo. Ho chiesto al governo di accelerare per il ritorno immediato alla costruzione di nuove centrali».