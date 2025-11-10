"Indovinate di chi è questo ‘gozzo’...": nuove ombre sulla presunta barca di Fico

Non si fermano polemiche sui presunti ormeggi irregolari dell'imbarcazione del candidato del centrosinistra alla Regione Campania Roberto Fico. Già qualche giorno fa era spuntato il sospetto che la barca fosse stata ormeggiata abusivamente nel porto militare di Nisida.

"Indovinate di chi è questo “gozzo” ora ormeggiato a Procida?", chiede ironicamente il senatore campano di Fratelli d'Italia Antonio Iannone in un post su Facebook in cui pubblica anche la foto della barca. "È uno sciallino 34 piedi che può ospitare comodamente 4 persone a dormire, il costo è di circa 500 mila euro ma da usato comunque occorrerebbero non meno di 150 mila euro", scrive il parlamentare meloniano che, poi, conclude con altrettanta ironia: "Vi fornisco un aiuto. Prima di essere portato a Procida era ormeggiato abusivamente in un sedime militare a Nisida". Il riferimento a Fico è implicito, ma abbastanza chiaro. Interpellato telefonicamente da ilGiornale.it, Iannone punzecchia l'ex presidente della Camera: "Se lui o il suo ufficio stampa non smentisce quel che ho affermato nel post evidentemente deve essere vero...".

A sollevare il caso era stato qualche giorno fa il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli, che sulla vicenda ha anche presentato un'interrogazione parlamentare al ministro della Difesa Guido Crosetto. "Nel corso degli anni - ha ricostruito il parlamentare campano - le Autorità di controllo (in particolar modo Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza e stazione navale di Napoli) hanno effettuato in questa zona numerosi interventi contro il fenomeno degli ormeggi abusivi, che hanno portato al sequestro di diverse aree e all'identificazione di centinaia di imbarcazioni illegali".

Secondo Rastelli "anche il candidato alla presidenza della Regione Campania della coalizione di centrosinistra, nel recente passato, avrebbe spesso ormeggiato, abusivamente, e sine titulo, presso il porto militare di Nisida una propria imbarcazione".