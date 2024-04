Bari, lo schiaffo di Conte al Pd: "Non ci sono le condizioni per l'alleanza"

Il terremoto politico-giudiziario di Bari ha avuto delle ripercussioni significative sulla sinistra. Lo scandalo voto di scambio ha portato agli arresti 7 persone e vede tra gli indagati l’ormai ex assessore regionale ai Trasporti, la dem Anita Maurodinoia, per corruzione elettorale. Considerati gli ultimi sviluppi, Giuseppe Conte ha annunciato che il Movimento 5 Stelle si tira fuori dalle primarie del centrosinistra per scegliere il candidato sindaco. In altri termini, salta l’asse giallorosso: per il leader grillino “non ci sono le condizioni” . Uno schiaffo pesante, pesantissimo.

Arrivato a Bari per prendere parte alla manifestazione conclusiva di Michele Laforgia – tra i candidati alle primarie rosse – Conte non ha utilizzato troppi giri di parole: “Alla prima inchiesta giudiziaria se ne aggiunge oggi una seconda in cui è coinvolto ovviamente il voto di scambio, l'inquinamento del voto, cosa che noi stiamo denunciando da tempo. Per il Movimento 5 Stelle non ci sono le condizioni per svolgere seriamente le primarie” . L’ex primo ministro ha inoltre rimarcato che restano immutate - anzi “si rafforzano” – le ragioni che hanno spinto i grillini ad appoggiare la candidatura di Laforgia, siglando di fatto la spaccatura con il partito della Schlein.

L’autoproclamato avvocato del popolo ha tenuto a precisare che i 5 Stelle si confronteranno anche con le altre forze politiche e civiche della coalizione per cercare di affrontare la campagna elettorale a Bari “nel segno di un nuovo inizio, di un rafforzamento dei presidi di legalità, di massima trasparenza”. Per il Movimento, ha aggiunto, l’obiettivo della legalità e del contrasto alla corruzione rappresentano delle premesse indispensabili. “Se non ci sono queste condizioni non ci siamo” , l’analisi tranchant di Conte: “Quindi state tranquilli che se il Movimento Cinque Stelle a Bari ci sarà in coalizione è perché si realizzeranno queste condizioni” .

A meno di clamorosi passi indietro o di formule particolari, la sinistra si presenterà divisa alle urne. Conte ha affermato che il M5s – nella squadra di Emiliano in Puglia con un assessore – è per lo spirito unitario: “Noi siamo sempre stati leali. Quello che dico oggi l'ho detto anche per quanto riguarda i nostri obiettivi prioritari. Ho sempre detto a tutte le forze che conoscono il nostro dna, conoscono gli obiettivi politici e conoscono le condizioni per noi indispensabili per poter lavorare insieme” .

Seguiranno aggiornamenti, il campo largo potrebbe essere già ai titoli di coda.