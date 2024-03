Basilicata, Domenico Lacerenza verso il ritiro

Domenico Lacerenza, il candidato scelto dal centrosinistra per sfidare il presidente uscente Vito Bardi, potrebbe già ritirarsi. Stando a quanto riporta il giornale online Basilicata24, dalla base degli elettori lucani di sinistra sarebbe partita un'onda di indignazione per l'intervista che il primario di oculistica all’ospedale San Carlo di Potenza, ha rilasciato a Repubblica.

"Da stasera mi sto catapultando in un’esperienza nuova, in un impegno civile e sociale importante" , ha dichiarato a caldo Lacerenza che svela persino come gli è stata proposta la candidatura. “Fino alle 15 stavo facendo il mio lavoro. Mentre uscivo dall’ospedale, come faccio tutti i giorni, dopo aver fatto otto interventi chirurgici di alta specialità, mi è arrivata la telefonata", rivela il medico puntualizzando: "io non ho fatto niente” e di non aver mai parlato con Elly Schlein e Giuseppe Conte. Ma non solo. Lacerenza conferma, inoltre, di non aver mai fatto politica in vita sua: "No, non ho neanche hobby. Ho la fortuna di fare un lavoro che mi piace tantissimo", ha detto spiegando : "E siccome lavoro full time, non ho il tempo di fare altro”. Poi precisa: " Certo, ho delle importanti amicizie con tanti politici di quest’area, in particolare con Vito De Filippo, l’ex presidente della Regione. Forse sarà stato lui una delle figure che avrà spinto, penso".