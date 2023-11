Benzina ai minimi da inizio 2023. Urso: "Merito delle decisioni del governo"

L'opposizione non fa in tempo a rinfacciare al governo presunte responsabilità dirette sul costo della benzina, che immediatamente arriva la notizia della discesa dei prezzi del carburante, nonostante il rimbalzo delle quotazioni dei prodotti raffinati, stanno continuamente andando avanti negli ultimi giorni. Tant'è che nella giornata di oggi, venerdì 24 novembre 2023, il prezzo medio alla pompa della benzina ha raggiunto il minimo storico per quanto riguarda l'anno in corso. Lo ha rivelato il ministero delle Imprese e del Made in Italy secondo cui è " un risultato a cui ha contribuito anche l'esposizione del prezzo medio, che ha portato a un contenimento del margine di distribuzione " e, di conseguenza, " del prezzo industriale della benzina ". Il prezzo medio nazionale della benzina rilevato sulla rete stradale è di 1,81 euro al litro, lo stesso valore registrato dal 17 al 19 maggio, il più basso dall'inizio dell'anno. Negli ultimi due mesi, il costo per litro della benzina è diminuito di quasi 20 centesimi. Anche il prezzo medio del gasolio ha riscontrato nell'ultimo bimestre una sensibile contrazione di circa 15 centesimi di euro al litro, non raggiungendo però i valori minimi del maggio scorso .

" La benzina su strada è a 1,81, il dato più basso dell'anno, in discesa progressiva da oltre due mesi ". Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, non può che essere soddisfatto di questa notizia. Commentando il dato di oggi al Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione 2023, organizzato da Coldiretti, l'ex presidente del Copasir ha quindi rivendicato le misure decise dal governo come il decreto Trasparenza la cui " efficacia è sotto gli occhi di tutti e viene evidenziata dai numeri". "Il tendenziale inflattivo del carrello della spesa a ottobre si è ridotto di un terzo rispetto a settembre ", ha aggiunto il ministro Urso, spiegando che il tasso d'inflazione tendenziale del mese scorso è a 1,7 " dieci volte più basso rispetto a quello dello scorso anno ".