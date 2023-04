"Berlusconi mette d'accordo tutti". L'86% sostiene il Cav sui social

Da mercoledì, Silvio Berlusconi si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano per curare un'infezione polmonare in conseguenza di una forma cronica di leucemia. Da quel momento, il Paese si è stretto attorno al Cavaliere con un sostegno e un'unione che difficilmente trova eguali. Certo, non mancano i soliti odiatori, ma la percezione è che in questo momento tutta l'Italia stia virtualmente abbracciando il presidente di Forza Italia, augurandogli di tornare presto a casa. Una percezione che è stata anche certificata dai numeri che emergono dall'analisi realizzata in esclusiva per Adnkronos, attraverso Human, da Spin Factor, società leader a livello nazionale nella consulenza strategica politica e istituzionale. L'analisi di Human è stata condotta a partire dalla notizia del ricovero dell'ex presidente del consiglio. I volumi delle interazioni sul tema, dal 5 al 7 aprile sono stati di 1 milione e 800mila interazioni generate.

L'86.11% degli utenti esprime vicinanza, sostegno e solidarietà al leader di Forza Italia: numeri che rendono perfettamente la misura dell'onda di affetto e vicinanza degli italiani a Berlusconi. Le parole e le combinazioni di parole più utilizzate sono "auguri", "pronta guarigione", "amici alleati", "caro presidente", "fiducia", "in bocca al lupo". Il risultato può definirsi eccezionale per la portata delle percentuali di gradimento: " Si tratta di dati straordinari, riscontrati rarissimamente anche nelle conversazioni social più polarizzate. Gli italiani online si sono riversati in una vastissima onda di affetto a supporto di Silvio Berlusconi. I motivi addotti sono molteplici e rendono l'idea della grandezza e della poliedricità del personaggio: c'è chi gli rende omaggio come imprenditore, chi come leader politico, chi come presidente del grande Milan prima e del Monza oggi ".