Berlusconi: "Noi leali. Sosteniamo il governo, ma senza rinunciare alla nostra identità"

Notizia in aggiornamento

Nessuna divisione o mal di pancia all'interno del governo: Silvio Berlusconi smonta i gufi della sinistra, mettendo a tacere le voci su presunte divergenze nella maggioranza. Il presidente di Forza Italia, in occasione della presentazione dei candidati azzurri alle Regionali in Lombardia, ha ribadito l'appoggio totale all'esecutivo guidato da Giorgia Meloni: " Noi sosteniamo e sosterremo lealmente le decisioni che assumeremo collegialmente. Ma questo non significa rinunciare alla nostra identità, ma significa dover tenere fede a un patto di lealtà con gli elettori ".

Contestualmente ha posto l'attenzione sul fatto che i forzisti rappresentano " il partito cardine di questa maggioranza e nessuno può mettere in dubbio la nostra lealtà nei confronti del governo ". Da qui l'auspicio che non ci siano tensioni o spaccature nella maggioranza nei prossimi anni: " La lealtà reciproca è garanzia della stabilità oggi e per i prossimi cinque anni del nostro governo ".

I rapporti nel centrodestra

Il Cav ha fatto notare che con gli alleati del centrodestra " c'è un rapporto leale che ci consente di governare bene insieme, a Roma come nelle Regioni ". Allo stesso tempo ha ribadito con orgoglio di essere i " portatori di idee e di principi che nessun'altra forza politica ha saputo incarnare con coerenza ". Nello specifico ha parlato dei " legittimi interessi " di molte categorie di italiani: " A differenza dei politici di professione, le nostre radici sono nell'impresa e nel lavoro ".

Il presidenzialismo

Berlusconi ha toccato anche il tema relativo al presidenzialismo, una delle tante riforme che il governo dovrà portare a termine entro il 2027. Per l'ex presidente del Consiglio si tratta di un'opportunità per far tornare ad avvicinare i cittadini alle istituzioni: " In questa legislatura vi sono davvero le condizioni per realizzare finalmente la riforma ".

Per il Cavaliere è necessario che ai cittadini sia riconosciuto il diritto di eleggere direttamente il massimo vertice delle istituzioni del nostro Paese: " È una riforma nella quale crediamo profondamente, in Italia come in Europa, secondo il modello degli Stati Uniti, che unisce il massimo della forza e dell'autorevolezza al governo federale, nella materie di sua competenza, come la politica estera e la politica militare e il massimo dell'autonomia su tutto il resto riconosciuta ai singoli Stati e alle altre realtà locali ".