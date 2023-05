"Sta meglio e lavora alla convention". Da Confalonieri aggiornamenti sul Cav

Prosegue la degenza ospedaliera di Silvio Berlusconi, ricoverato lo scorso 5 aprile presso il San Raffaele di Milano per una polmonite derivante da una forma di leucemia cronica per la quale il Cavaliere è in cura da tempo. Da alcune settimane, grazie ai miglioramenti progressivi registrati a seguito delle cure, il presidente di Forza Italia è stato spostato dalla terapia intensiva alla degenza ordinaria e mentre si attende il settimo bollettino, che dovrebbe essere diramato domani, dalle persone a lui più strette arrivano ulteriori segnali positivi. Nell'ultima nota diffusa dall'ospedale la settimana scorsa, i professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri parlavano di una " ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d'organo" .

" Il mio amico sta meglio. Parlavano di dimetterlo, adesso non so se lo lasceranno, ma sta molto meglio ", ha dichiarato Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo, parlando delle condizioni di salute del Cavaliere a margine dell'evento di presentazione del Maggio Manzoniano. Un segnale positivo per la salute del senatore di Forza Italia, che ha reagito in maniera estremamente positiva alle cure dei professori Zangrillo e Lo Cicero che l'hanno preso in cura nel momento del suo ricovero. Confalonieri è molto cauto sulla possibilità che le dimissioni possano avvenire entro questa settimana, sottolineando che si tratta di " cose mediche ". Ma lascia uno spiraglio di speranza: " L'altro ieri ero da lui, sta anche lavorando molto per preparare la convention del 6. Non so se farà un video o un messaggio, ma sicuramente parteciperà ".