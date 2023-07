Il Bestiario, il Numerigno

Il Numerigno è un animale leggendario che crede di colpire l’antisemitismo ritirando il numero di maglia 88 dal calcio.

Molti si chiederanno perché il Numerigno abbia tanta avversione per il doppio 8. Il motivo è squisitamente politico. Il numero 88 infatti è utilizzato dai gruppi neonazisti per inneggiare a Hitler, in quanto l'8 richiama l'ottava lettera dell'alfabeto: l'H. Il doppio 8, quindi sarebbe “HH”, acronimo del saluto nazista “Heil Hitler”. Per il Numerigno, oltre al divieto di scendere in campo con il numero 88, ci sarà anche quello per le tifoserie "di usare simboli che possano richiamare il nazismo, la responsabilizzazione dei tesserati a tenere un linguaggio non discriminatorio in tutte le manifestazioni pubbliche, la definizione delle modalità di interruzione delle partite in caso di episodi di discriminazione".

Riteniamo che il Numerigno, nella sua feroce battaglia contro l’antisemitismo e le discriminazioni in generale, avrebbe potuto fare di più e meglio invece di limitarsi alla cancellazione del numero 88. Ad esempio, perché il Numerigno non ha fatto togliere la maglia numero 1. Con quale diritto il numero 1 deve essere il primo davanti a tutti gli altri numeri? Si tratta di una forma di bullismo ed emarginazione da parte della maglia numero 1 irricevibile, basti pensare all’emarginazione di una maglia numero 99 che in fondo non ha nessuna colpa per essere il numero che è.

Perché il Numerigno non ha eliminato la maglia numero 2, chiaro riferimento al “due di picche”?! Il 2 infatti offende i meno fortunati che hanno visto la propria dichiarazione venire rimbalzata talvolta anche con scherno e che ora soffrono per abbandono e solitudine. E il numero 3! Come ha fatto il Numerigno a dimenticare di eliminare il numero di maglia della Santissima Trinità irrispettosa e discriminatoria nei confronti di tutte le altre religioni costrette a subire l’odiosa provocazione del terzino? E poi ci chiediamo perché ci sia tanta violenza intorno al mondo del calcio!

Per non parlare del numero 4 che nei tarocchi rappresenta il potere dell’Imperatore, chiara figura che nel passato è stata sinonimo di oppressione politica nei confronti dei più poveri. Sul numero 77 occorrerebbe scrivere un articolo a parte. Nella tombola il numero 77 corrisponde alle “gambe delle donne”. Al Numerigno abbiamo perdonato molto, ma riteniamo questa dimenticanza davvero grave. Stiamo parlando di un numero gravemente sessista e irrispettoso che sottolinea lo stereotipo della parte per il tutto. E ci fermiamo qui, ma potremmo continuare all’infinito