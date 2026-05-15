Da Biblioteca dei giochi a Simbiocity. 4 in corsa per l’ex "Wow Spazio Fumetto"

Wow Spazio Fumetto dopo quattordici anni ha chiuso la scorsa estate tra flash mob, petizioni e polemiche contro il Comune. Non c'è stato verso. Archiviato il museo del fumetto, ora ci sono quattro operatori in corsa per aggiudicarsi la palazzina ex Atm di viale Campania 12 rimasta vuota. La giunta Sala ha lanciato un bando per la concessione dello spazio «per la realizzazione di un progetto culturale, sociale e aggregativo» che si è chiuso lo scorso marzo e la commissione di gara ha approvato l'elenco degli operatori ammessi alla «fase 2», la valutazione delle offerte tecniche ed economiche. Erano cinque le buste arrivate entro la scadenza ma quella presentata da «L'Orbita by Ziva Gem Ets» è stata immediatamente scartata perchè il plico non era sigillato ermeticamente. Era stata esclusa inizialmente anche la domanda di partecipazione presentata da Fondazione Progetto Mirasole Impresa Sociale, capofila dell'ats costituita con Fondazione Progetto Arca e Centro Culturale di Milano per difformità delle singole buste ma in seguito ai chiarimenti forniti è stata riammessa. Se la vedrà con altri tre operatori economici ammessi: Big Biblioteca Italiana dei Giochi Odv, Associazione Milano e Nuvole e Simbiosity srl.

La concessione avrà una durata di 12 anni non rinnovabili e prevede un canone annuo di 67mila euro, con riduzioni del 30% per associazioni senza scopi di lucro. Il concessionario dovrà realizzare una serie di interventi di manutenzione straordinaria per i quali il Comune corrisponderà un contributo massimo di 1,2 milioni.