Bizzarri Express

A guardare siti, social e telegiornali, con una spiccata copertura da parte del TgLa7 (succede...), sembra che Luca Bizzarri sia bloccato su un treno da tre giorni.

Mercoledì il Frecciarossa su cui viaggiava è rimasto fermo sulla Bologna-Firenze per un paio d'ore e così ha dovuto rinviare il suo spettacolo a teatro. Ma eviteremo la battuta che a volte i ritardi possono offrire inaspettate svolte positive nella vita. Degli spettatori.

Comunque. Bizzarri, un simpatico umorista abituato a fare il pendolare solo fra La7 e la Rai, ha pensato di sostituire lo show a teatro con uno su Instagram. «Il capotreno dice che

potrei non riuscire a fare lo spettacolo. Mi spiace. Nel caso, citofonare al ministero delle Infrastrutture».

È la contraddizione della sinistra incontentabile. Quando i treni arrivavano in orario non andava bene perché c'era Lui. E quando non c'è Lui non va bene perché i treni non arrivano in orario.

Che poi. È vero che contro il ministro vale tutto. Ma prendersela con Salvini se un treno ha un guasto è come incolpare il sindaco Sala se prendi una buca con l'auto.

Vabbè. Intanto abbiamo due notizie. La prima è che Luca diventato un twittatore molesto che

non lo sopporta più neanche Paolo faccia degli spettacoli! La seconda è che qualcuno ci vada...

Per il resto, a giudicare dai commenti al suo

video, se si scoprisse che è stato veramente Salvini a bloccare il treno, la Lega tornerebbe al 33% (anche al 35%, va'...).

Ecco perché quando non si riesce più a far ridere si potrebbe almeno evitare di rendersi ridicoli.