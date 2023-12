Dal blog che ha creato il M5S alla vita offline, l'ultimo cortocircuito di Grillo

Prima spaccava i computer per fare spettacolo, poi ha costruito il Movimento 5 Stelle sulle pagine del suo blog. E ora che il movimento si è fatto partito, Beppe Grillo che fa? Rinnega quella stessa rete che lo ha trasformato da comico a leader di partito e predica l'eremitismo digitale.

" Essere offline è diventato un lusso moderno ", dice il garante dei 5Stelle nell'ultimo post sul suo blog, " Le persone sono sempre online e ogni giorno sembra che ci siano meno posti in cui si può davvero disconnettersi ed essere soli ". Ma come? Non era lui l'ideologo della democrazia partecipata, del voto online, del "sistema operativo" che permette ai cittadini di essere sempre (iper)informati e connessi alla vita politica del Paese?

Dopo la decrescita felice che mira a un'utopico mondo in cui gli uomini giocano sui prati invece di rincorrere il pil, Grillo sostiene che pure l'essere sempre online non è così vantaggioso. E si scaglia contro le tecnologie - "droni e satelliti" - messe in campo per rendere il mondo sempre più connesso. " Tutta questa connettività non ha migliorato affatto la comunicazione tra le persone ", dice," Sembra che più ci scambiamo messaggi, più diventano banali le nostre interazioni ".

Poi però fa una precisazione: " Il punto non è davvero quello di scollegarsi completamente dalla rete, perché non c'è nulla di sbagliato nella tecnologia ", ammette lui stesso, " Il punto è che la maggior parte delle persone non sembra sapere quando fare una pausa ". E allora che fare? Ecco la soluzione: cercare i posti - pochi ormai nel mondo occidentale - dove non prende nemmeno il vecchio telefonino non smart. Il colmo è che per trovare questi nuovi eremi bisogna scaricare un'app. E navigarla online, ovvio.

Ma quello che stupisce è l'ennesimo cortocircuito in cui è finito l'ex comico. Ne sono passati di anni dai "vaffa" alla politica, dagli "uno vale uno", dalle regole ferree che non consentivano eccezioni, dalle urla "onestà, onestà" e dagli apriscatole branditi in parlamento. Ora il Movimento 5 Stelle ha uno statuto, un capo politico, una struttura identica a quella di quegli stessi partiti tradizionali che voleva scardinare. E Beppe Grillo può tornare a spaccare i computer.