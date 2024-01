Boldrini sta con la Schlein: "Niente armi a Israele"

Il Pd continua a rincorrere il Movimento 5 Stelle e la linea di Elly Schlein continua a raccogliere consensi. La segretaria dem ha imboccato la strada della linea ultrapacifista, con toni duri su Israele e piuttosto tiepidi sull'Ucraina. Emblematica la posizione sulle armi a Tel Aviv, condivisa da altri esponenti di sinistra. Tra gli endorsement più reboanti, quello di Laura Boldrini: "Non posso che apprezzare le parole della segretaria del Pd Elly Schlein: nessun paese dovrebbe inviare armi al governo di Israele poichè le sta usando contro i civili" .

L'ex presidente della Camera ha evidenziato che sono quasi 25 mila le persone uccise dall'esercito israeliano a Gaza, il 75 per cento delle quali sono donne e bambini: "E ci sono ancora circa 130 ostaggi nelle mani di Hamas le cui famiglie protestano ogni giorno per chiederne la liberazione - il parere di Boldrini - Il fronte di guerra peraltro si sta pericolosamente allargando a tutta la regione medio orientale con esiti imprevedibili. Le armi non portano la pace ed è sul piano politico e diplomatico che bisogna fare tutto il possibile per un cessate il fuoco a Gaza" . La parlamentare del Pd ha evidenziato inoltre che il governo guidato da Giorgia Meloni, "anzichè astenersi in sede Onu per compiacere l'alleato e amico Netanyahu" , dovrebbe compiere ogni sforzo "per far tacere le armi e essere parte attiva di una soluzione politica" .