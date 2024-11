"Bruciamo Valditara". La violenza dei collettivi contro il ministro

Ascolta ora 00:00 00:00

" Prima di raggiungere la piazza, bruciamo il ministro Valditara ". Con queste parole i collettivi degli studenti hanno dato alle fiamme una fotografia del ministro dell'Istruzione, preso di mira dopo le polemiche di questi giorni. " Valditara pezzo di merda ", hanno cantato poi gli stessi davanti al ministero dell'Istruzione. " Valditara inchinati alle sorelle che si proteggono ", si legge in uno dei cartelli che hanno poi raggiunto piazzale Ostiense con il corteo di "Non una di meno", che ha organizzato la manifestazione per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. " Valditara la violenza sulle donne non arriva dai barconi ma dai salotti dei mariti e dei padroni ", e " non è questione di immigrazione, ma questione di educazione ", si legge su alcuni cartelli esposti dai manifestanti, mentre alcuni attivisti hanno gridato in coro " Valditara scegliti un insulto ".

" È agghiacciante quanto sta accadendo al corteo contro la violenza di genere a Roma, dove alcuni movimenti femministi e collettivi studenteschi hanno bruciato una foto del Ministro Giuseppe Valditara. In un terreno in cui si dovrebbe fare fronte comune, c'è ancora chi vuole portare odio e divisione politica. Esprimiamo solidarietà al ministro, non ci fermeremo davanti a questi gesti intimidatori ", ha dichiarato l'onirevole della Lega Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura alla Camera. I toni sono sempre quelli della contestazione, della violenza. Al ministro Valditara si imputa di aver giustificato la violenza sulle donne, quando il titolare del dicastero dell'Istruzione, nel suo intervento di pochi giorni fa, ha fatto un discorso molto più articolato e con ben altri contenuti. Il corteo si caratterizza per le "perfomance" delle attiviste di Non una di meno, che volendo replicare il gesto dell'iraniana Ahoo Daryaei, che si è spogliata davanti all'università a Teheran per protestare contro l'imposizione del velo, si sono mostrate a seno nudo.