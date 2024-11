La burocrazia e altri animali

Ascolta ora 00:00 00:00

Elena Toffolo e Francesca Mostosi sono una coppia consolidata da quasi dieci anni di relazione. E dal 2018 sono anche unite civilmente. Assieme hanno una bambina nata un anno e mezzo fa all'ospedale di Treviso grazie alla procreazione assistita. All'epoca, per renderlo possibile, una delle due donne si era sottoposta alla pratica in una clinica di Copenaghen mentre l'altra aveva donato gli ovuli. Ora il tribunale dei Minori di Venezia ha acconsentito all'adozione della piccola da parte di entrambe. Solo che il Tribunale ha anche stabilito che, nei documenti ufficiali, la mamma «non biologica» dovrà essere indicata come «padre».

È abbastanza comico che dopo tutte le battaglie fatte per tutelare i diritti Lgbt e portare avanti la cultura Woke (quella che è costata l'elezione a Kamala, per intendersi), la burocrazia vanifichi ogni progresso riconducendo tutte le famiglie a quella tradizionale.