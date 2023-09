"C'è l'inflazione...". Il compagno di Aurora Ramazzotti e l'affondo su Sala

Tra pochi giorni entreranno in vigore le nuove regole di Area C a Milano, che non implicano solamente l'aumento delle tariffe ma anche lo stop ai mezzi commerciali, con ripercussioni enormi sul commercio. Goffredo Cerza, compagno di Aurora Ramazzotti, ha pubblicato la comunicazione del Comune nel quale si spiega che con questa misura " Milano ha perseguito la riduzione delle emissioni inquinanti e la decongestioni del traffico in centro città ". E per continuare " nell'opera di contenimento dell'inquinamento e del traffico, l'amministrazione ha deliberato due importanti misure ".

Quali? In primis l'aumento delle tariffe del ticket. Chi volesse entrare in Area C con la propria auto sarà costretto a pagare 7.50 euro (rispetto ai 5 previsti in precedenza) a partire dal 30 ottobre. Questo vale per tutti i veicoli. Chi vive in Area C avrà diritto a 50 accessi all'anno, che per chi frequenta la città ogni giorno si consumano nell'arco di uno/due mesi, e per i successivi sarà costretto a pagare 3 euro, rispetto ai 2 precedenti. Ma non è finita, perché l'aumento del pagamento è previsto anche per i veicoli di servizio registrati sul sito Atm, che dovranno pagare 4.50 euro. " E ma c'è l'inflazione... Le macchine inquinano ", è il commento sarcastico di Cerza, che ha accompagnato le sue parole con l'emoji di un clown, a sottolineare l'assurdità di queste misure.

Milano è sempre più una città per ricchi ma anche loro, adesso, si stanno stancando di essere il "bancomat" di un sindaco che cerca in ogni modo di fare cassa. A essere colpiti maggiormente sono, ovviamente, i lavoratori pendolari, coloro che vivono fuori città ma sono costretti a entrarvi quotidianamente. " Da 50 giornate all'anno si passerà a 25 per i residenti e a sole 5 per i non residenti colpendo in maniera durissima la possibilità di acceso a Milano degli automobilisti per motivi lavorativi, sanitari, scolastici ", denuncia il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano.