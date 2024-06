Così il Pd fa campagna elettorale negli accampamenti rom

La giunta Sala, da tempo, si vanta di star lavorando per ridurre gli accampamenti abusivi di Milano, che da anni rappresentano uno dei grandi problemi ai quali devono far fronte i cittadini. Il degrado dei campi nomadi che attanagliano alcuni quartieri di Milano, oltre a diventare un problema per il deprezzamento delle case, è anche un problema per la sicurezza.

Sono inutili le proteste dei cittadini, che denunciano e cercano una sponda nel Comune di Milano per la risoluzione del problema. Nonostante i proclami, infatti, il sindaco Beppe Sala non ha mai davvero risolto il problema, che continua a spostarsi da una zona all'altra della città. La dimostrazione la porta Silvia Sardone, consigliere comunale e europarlamentare, che ha effettuato un sopralluogo in una delle zone denunciate dai cittadini, trovandosi davanti l'ennesimo accampamento abusivo con tutte le criticità del caso.

" Ho svolto un sopralluogo nell’area che ospitava il Cat di via Sacile, per cui il Comune di Milano aveva sprecato 2 milioni di euro per riuscire nell’impresa di non concludere oltre la metà dei percorsi di autonomia delle famiglie rom, e ho trovato una baraccopoli popolata da nomadi, con bambini molto piccoli, in condizioni igienico-sanitarie indegne ", è la denuncia di Sardone, che nel suo intervento sottolinea proprio l'esborso di soldi pubblici, provenienti dalle tasche dei cittadini, che sono stati per la risoluzione dell'emergenza, senza però trovare soluzione.

" Gli stessi abitanti mi hanno spiegato di essere stati recentemente sgomberati ma prontamente si sono subito riorganizzati. Il sindaco si vanta di chiudere i campi ma perché tace su queste favelas da terzo mondo? Il Pd addirittura va negli insediamenti a fare campagna elettorale promettendo di chiedere più fondi all’Europa per l’integrazione e i diritti dei rom, attaccando chi, come me, denuncia tali situazioni di abusivismo e illegalità che creano insicurezza nei quartieri ", ha proseguito l'onorevole europeo, denunciando una pratica radicata negli esponenti locali del Partito democratico, che dimostra come questi siano bacini di voto importanti, contro i quali difficilmente il partito effettuerà qualche azione.