La fake sessista sulla Montaruli, parte la querela

I social si rivoltano contro l’esponente Augusta Montaruli. Prima le accuse a sfondo sessuale e poi, a stretto giro, la querela. Una campagna social “sessista e diffamatoria” ha colpito la giovane politica di FdI che si è trovata costretta sia a denunciare l’accaduto su X sia a passare per vie legali querelando gli utenti che stanno diffondendo notizie false sul suo conto.

Le accuse infondate

Un presunto acquisto di un vibratore con i soldi della regione e un altrettanto presunto acquisto di un libro, sempre con la cassa della regione. Entrambe le ipotesi sono false: nel primo caso, come scrive la diretta interessata sui social, “chi è stato accusato di aver acquistato vibratori con soldi della regione era un consigliere regionale del Pd che è stato assolto” . Nel secondo caso, invece, la Montaruli ha già chiarito: “Mentre io non sono mai stata imputata né per questo oggetto né per un qualsiasi libro”. “Traetene voi le conclusioni” , attacca la giovane esponente. La risposta ai cosiddetti leoni da tastiera arriva su X.

La querela

L’esponente di Fratelli d’Italia, stanca dele fake news che stanno facendo il giro del web nelle ultime ore, ha voluto mettere la parola fine a questa vicenda. La querela è già partita: “Ho appena provveduto a sporgere querela verso chi sta diffondendo ancora una volta notizie false nei miei confronti. Tale cattiveria ingenera in me un fortissimo turbamento modificando e limitando la mia vita pubblica e privata Per questo non intendo smettere di difendermi ”, ha scritto la Montaruli sl suo profilo social ufficiale. Poi ha aggiunto: “Non auguro a nessuno quanto sto subendo ingiustamente. Come non mi sono mai sottratta dalle mie responsabilità non intendo neanche fare un passo indietro in quella che è la mia battaglia ”.

La solidarietà bipartisan

Per fortuna, come spesso accade in questi casi, la solidarietà è arrivata dall’intero arco parlamentare. Il primo a schierarsi dalla parte della parlamentare è stato Ignazio La Russa. "Piena e convinta solidarietà alla deputata e amica Augusta Montaruli, vittima di ignobili attacchi sessisti e gravemente diffamatori. E' inaccettabile quanto le sta accadendo e mi auguro che la condanna sia unanime. A lei un abbraccio forte e affettuoso", ha scritto in una nota la seconda carica dello Stato.

"Esprimo piena solidarietà nei confronti della collega Augusta Montaruli, di fronte agli attacchi sessisti, inaccettabili e beceri, che ha ricevuto. Ogni forma di violenza verbale o discriminazione è intollerabile, soprattutto quando colpisce le persone per il loro genere".

La condanna infatti è arrivata anche dal Partito democratico che e dalche, per voce della presidente di Vigilanza Rai,, ha rassicurato: