La campagna Lgbtq costa 116mila euro all'Emilia Romagna. E le tasse aumentano

La Regione Emilia-Romagna ha deciso di spingere sul turismo Lgbtq già dalla prossima estate, qualunque cosa questo voglia dire. La campagna di bollini di certificazione, corsi di aggiornamento e pubblicità per filiera turistica regionale Lgbtq+ friendly avrà un costo di 116mila euro in due anni: 58mila euro per il 2025 e altrettanti per il 2026. " Vogliamo sempre più attrarre visitatori internazionali che ricercano anche questo tipo di turismo, dobbiamo saperlo comunicare e anche certificarlo ", aveva dichiarato l’assessore regionale al Turismo, Roberta Frisoni. L'idea è surreale, come se fino a questo momento il turismo Lgbtq non abbia frequentato la Riviera romagnola solo perché non c'erano i bollini di certificazione. E per questa campagna ideologica in purezza, si vanno a spendere quasi 120mila euro di soldi pubblici.

" Spreco di 116 mila euro. Mentre imprese e famiglie soffrono, la Regione finanzia un progetto di 'turismo LGBTQ+' anziché sostenere tutti gli operatori con misure concrete ", è il commento del generale Roberto Vannacci, che ha sottolineato l'assurdità dell'iniziativa, nonostante il settore avrebbe bisogno di essere sostenuto. I danni causati dalle alluvioni non sono tutti stati ripianati, quella cifra messa a disposizione dall'assessorato al Turismo della Regione Emilia-Romagna sarebbero potuti andare a finanziare opere concrete, ma si preferisce tenere la campagna elettorale sempre attiva con conseguente spreco di soldi pubblici.

È stato il sindaco di Fontevivo, Tommaso Fiazza, a denunciare e rendere noto l'importo della campagna per il turismo Lgbtq: " Dopo l’interrogazione della Lega in Aula e quella presentata da FdI in Commissione, è arrivata la risposta: la Regione Emilia-Romagna stanzierà 58 mila euro nel 2025 e altri 58 mila euro nel 2026 per promuovere il turismo Lgbt. Ebbene si, 116 mila euro in due anni. Noi pensiamo che tutti i turisti vadano accolti con il consueto calore emiliano romagnolo, che da sempre ci contraddistingue, senza farne una questione di orientamento sessuale. I fondi pubblici devono servire a sostenere il turismo in generale, non a finanziare 'etichette' Lgbt ".

La notizia è arrivata a pochi giorni dall'annuncio degli aumenti record delle tasse, deciso dalla giunta guidata da Michele de Pascale. Dall'Irpef al ticket sanitario, che arriva a 2.20 euro a scatola di medicinale, la Regione Emilia-Romagna ha deciso di ritoccare al rialzo le tasse gravando ancora di più sulle tasche dei cittadini, mentre con l'altra mano riesce a elargire 116mila euro per la pubblicità del turismo Lgbtq. " Questa sinistra continua a tassare qualsiasi cosa, pur di non mettere mano ai suoi bilanci e tagliare tutte le spese superflue.

L'Emilia- Romagna è diventata una vera e propria eccezione nel panorama del nord Italia per pressione fiscale", è il commento del responsabile Enti locali e capogruppo di Forza Italia al Senato,. Si attende una risposta di De Pascale a questa ulteriore deriva.