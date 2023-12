Il campo largo alla ricerca di un federatore: l’ipotesi Sala o Gentiloni

Il campo largo della sinistra, dopo anni di insuccessi politici ma soprattutto elettorali, prova a giocare l’ultima carta: riportare indietro le lancette della storia. L’ipotesi di un nuovo Ulivo, la vecchia alleanza elettorale del centrosinistra italiano, sarebbe l’ultima trovata politica dei compagni giallo-rossi. L’ipotesi di un nuovo federatore, secondo un retroscena del Corriere della Sera, potrebbe essere dietro l’angolo. E i nomi più importanti sulla lista sono sostanzialmente due: Beppe Sala secondo alcuni e Paolo Gentiloni secondo altri. Il sindaco di Milano da una parte e il commissario europeo per Affari economici dall’altra.

Il confronto è già iniziato. Il fattore tempo, d’altronde, non è da sottovalutare: l’ipotesi Ulivo dovrà essere realtà entro le prossime elezioni politiche. In palio, giova ricordarlo, c’è il ruolo di federatore dell’intera coalizione di centrosinistra. E la suggestione di una nuova ammucchiata anti-Meloni non è campata in aria. L’ex europarlamentare Pierluigi Castagnetti, ripreso dal Corriere della Sera, ha alluso a questa prospettiva futura: “Dopo le Europee – ha spiegato l’esponente dem nel corso di un convegno – bisognerà costruire un nuovo Ulivo” . L’ex segretario dem ora numero uno di Italia Viva, Matteo Renzi, ha lanciato il secondo indizio: “Il nuovo Ulivo – ha chiarito domenica a Stasera Italia – è il disegno del Pd” . Con qualche piccola novità rilevante: “Non lo federa Conte – ha continuato – non lo federa Schlein, può farlo un amministratore che è sul campo o un’amministratrice ”. L’identikit delineato da Renzi non lascia spazio a grandi interpretazioni. Secondo i fedelissimi del senatore toscano il nome a cui si riferiva l’ex premier è quello di Beppe Sala. Il sindaco di Milano, molto più vicino alle istanze massimaliste del Pd, potrebbe essere il giusto compromesso per Elly Schlein e il suo cerchio magico.

Di tutt’altro tenore, invece, l’altro nome della possibile lista di aspiranti federatori. Paolo Gentiloni, a differenza del primo cittadino milanese, potrebbe essere la figura perfetta per scalzare la segretaria dem e abbandonare, una volta per tutte, le politiche demagogiche di Schlein e soci. Diversi esponenti dem riformisti, e non è la prima volta che se ne discute, vorrebbero il commissario europeo alla guida della nuova grande coalizione di sinistra. Tra i possibili candidati potrebbe esserci anche Filippo Andreatta, politologo vicino a Romano Prodi. Il dato certo è uno solo: la posizione di Elly Schlein sembra avere i giorni contati. La giovane paladina dem, svanito il famigerato effetto Schlein, è l’ennesima scoperta fallimentare di una sinistra in crisi di identità.