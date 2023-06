I riformisti dem cercano un garante per frenare Schlein: ecco il piano Gentiloni

Coinvolgere una personalità riformista del Partito democratico, metterlo fianco a fianco con Elly Schlein e cercare di salvare il salvabile. Dopo tre mesi di insuccessi, i riformisti dem finiti in minoranza nel partito, iniziano la controffensiva per avvisare la segretaria e frenare le sue idee massimaliste. La persona adatta per “accompagnare” il nuovo organigramma Pd verso campi più moderati dello scenario politico sarebbe Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli affari economici e riformista per eccellenza.

Il piano dei riformisti dem

Il piano è questo: se l’attuale presidente dem, Stefano Bonaccini, si candiderà alle prossime elezioni europee, bisognerà sostituirlo sia in Regione Emilia Romagna sia alla presidenza del Partito democratico. Qui, ci spiega un retroscena del Corriere della Sera, dovrebbe entrare in gioco Paolo Gentiloni, trascinatore di Schlein e nuovo “garante” delle istanze riformiste. La corrente moderata dem, rimasta sotto traccia finora, comincia a rialzare la testa e aumentare il tono della voce. Il ruolo di Schlein, per ora, non è messo in discussione. D’altro canto, però, le personalità che non hanno votato la giovane segretaria con tripla cittadinanza, cominciano ad esigere maggiore rappresentanza a livello politico e maggiore collegialità sul piano decisionale.

A partire da Stefano Bonaccini, ex sfidante di Schlein e governatore dell’Emilia Romagna. “Se vogliamo provare a influenzare l’agenda del partito – ha spiegato il presidente dem ieri in una riunione della sua mozione – dovremmo pensare a strutturarci come area” . Se il piano Gentiloni è ancora piuttosto vago, l’esercito riformista dem è in fase di preparazione. L’idea è quella di dare vita a un’area politica e culturale che dovrebbe essere guidata dall’attuale senatrice dem, Simona Malpezzi, e da Federico Giannasi, attuale parlamentare Pd. Attenzione: l’obiettivo, spiegano dal Nazareno, non è quello di creare una nuova corrente. Anche se, a ben vedere, le modalità pensate dal governatore emiliano ricalcano esattamente quelle usate dalle attuali correnti dem. “Non dobbiamo commettere l’errore – assicura Bonaccini – di farci passare per quelli che vogliono fare un nuovo correntone”.

La paura nel partito