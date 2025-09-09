Caso Almasri, il ministero sta con Bartolozzi. Ma la sinistra parte all’assalto: “Dimissioni”

Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del dicastero della Giustizia, è stata iscritta nel registro degli indagati per il reato di false informazioni al pubblico ministero. Secondo gli inquirenti la sua versione sul caso Almasri " è da ritenere sotto diversi profili inattendibile e, anzi, mendace " e sarebbe " intrinsecamente contraddittoria ". Le opposizioni sono partiti all'attacco ma il ministero guidato da Carlo Nordio fa quadrato attorno al suo dirigente.

Quest'oggi in via Arenula si sono tenute due incontri in concomitanza con la diffusione della notizia: Bartolozzi ha prima visto il Guardasigilli, poi ha incontrato i due sottosegretari per una riunione già prevista e riguardante altri temi. Secondo fonti accreditate del ministero della Giustizia, la linea di Nordio in merito all'indagine su Bartolozzi resta quella di fare quadrato attorno alla sua capo di gabinetto, così come il ministro aveva già fatto intendere nelle scorse settimane. Secondo quanto trapela, sul punto " non c'è alcuna preoccupazione " e viene ribadita la " massima fiducia ". Ma da sinistra, ancora una volta, usano un caso giudiziario per tentare l'assalto al governo e da gran parte dell'arco parlamentare di opposizione si sono alzate le voci che chiedono l'uscita di Bartolozzi dal ministero.