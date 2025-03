Caso Prodi, la foto che smaschera il Professore

Ascolta ora 00:00 00:00

Questa sera, il programma Quarta Repubblica di Nicola Porro mostrerà un video esclusivo dell'interazione tra Romano Prodi e Lavinia Orefici. L'ex presidente del Consiglio nega di aver tirato la ciocca di capelli della giornalista, come invece sostiene lei in una nota pubblicata a seguito del fatto. Dai due frame che sono stati rilasciati in anteprima dal programma, però, si vede la mano di Prodi che sembra prendere i capelli della giornalista. Il video integrale verrà trasmesso questa sera ma, intanto, dal fotogramma una prima idea più concreta di quanto accaduto sabato si può iniziare a farsela, anche perché i video finora trasmessi non hanno chiarito la vicenda, essendo tagliati.

" Il Presidente Prodi, oltre a rispondere alla mia domanda con tono aggressivo e intimidatorio, ha preso una ciocca dei miei capelli e l'ha tirata. Ho sentito la sua mano fra i miei capelli, per me è stato scioccante. Lavoro per Mediaset da 10 anni, inviata all'estero su vari fronti e non ho mai vissuto una situazione del genere. Mi sono sentita offesa come giornalista e come donna ", sono state le parole di Orefici in una nota diffusa da Rete 4, in cui viene sottolineato che " in decenni di lavoro, mai ci saremmo aspettati un gesto simile nei confronti di una collega da un ex Presidente del Consiglio ".

" Non ho strattonato o tirato i capelli alla giornalista di Quarta Repubblica, Lavinia Orefici, ma come tutti i giornalisti e le persone presenti possono testimoniare ho appoggiato una mano sulla sua spalla perché stava dicendo cose assurde ", si è difeso Prodi con una nota a seguito dei primi vagiti della polemica. Al fianco dell'ex presidente del Consiglio si è schierato, tra i pochi, Gianni Cuperlo, secondo il quale " Prodi reagisce a una domanda che probabilmente aveva un sottotesto polemico (più probabilmente provocatorio), ma che lui ritiene (immagino) semplicemente assurda. E allora, rivolto alla giornalista replica che si tratta di una domanda assurda (come chiedere di commentare un passo di Maometto). A quel punto, appoggia in modo paternalistico una mano sulla spalla della giornalista (chi conosce e frequenta il Professore sa che lo fa quando deve 'spiegare' a qualcuno che sta andando a farfalle) e aggiunge 'ma che idea ha lei della storia?' ".

il video per credere a come sono andate le cose

Quindi Cuperlo invita a guardare "". Ma il video, quando Cuperlo ha rilasciato questa nota, non c'era ancora, finora esiste solo una versione che non mostra nemmeno la giornalista.