"Una cattiveria", "Irreperibile". Rita De Crescenzo respinta al seggio

Niente voto a Rita De Crescenzo per le regionali in Campania: l'influencer napoletana ha denunciato sui social quella che a suo dire è stata una ingiustizia nei suoi confronti, che avrebbe voluto votare Pasquale Di Fenza, candidato con il centrodestra. " Non mi hanno fatto votare ", ha dichiarato De Crescenzo dai social: il suo nome non era nelle liste elettorali, pertanto non è stata accettata al seggio. " Ma come, se pochi mesi fa ho votato per Conte: questa è davvero una ingiustizia. Lo hanno fatto apposta. Mio marito, invece, ha votato ", ha proseguito in un nuovo video pubblicato sui social.

La sua ricostruzione non trova alcuna conferma ma, anzi, viene smentita dall'onorevole Francesco Emilio Borrelli, il quale ha spiegato che " risulta cancellata dagli elenchi, ovvero si è resa irreperibile. Sappiamo bene che, solitamente, si rende irreperibile chi vuole sfuggire alle notifiche giudiziarie e non mi stupirebbe scoprire che anche la De Crescenzo abbia provato ad usare questo stratagemma. Mi auguro che la magistratura indaghi anche su quest’ultima, sconcertante, vicenda ". Ma l'influencer ha respinto ogni addebito: " Mi hanno tolto la residenza ma come: io ho casa al Pallonetto. E quando non ci sono, possono trovare sempre un familiare che apre la porta. Quello che mi hanno fatto è davvero una ingiustizia. Ieri sono andata nell'ufficio dove dovevo votare, ma niente, non mi hanno trovato nella lista. Mi hanno fatto una cattiveria ".

La recente campagna elettorale ha visto De Crescenzo protagonista in quanto l'influencer ha sostenuto, a modo suo, proprio Di Fenza durante tutto il periodo di avvicinamento al voto. Non è la prima volta che il nome di Di Fenza viene associato all'influencer, perché solo pochi mesi era stato lui a far entrare Di Crescenzo nel suo ufficio all'interno del Consiglio regionale, quando è stata insultata la bandiera italiana.

Dopo quell'evento, Di Fenza è stato allontanato da Azione, partito con il quale era stato candidato ed eletto nella precedente tornata, per poi avvicinarsi a Forza Italia. La campagna elettorale condotta da Di Crescenzo non è piaciuta al partito ma Di Crescenzo, dopo l'infatuazione politica per Conte, sembra non curarsene.