"Cattivo esempio...". Augias insulta Berlusconi anche da morto

Anche da morto, Silvio Berlusconi riesce a scaldare gli animi dei suoi oppositori. L'ultima pietra della discordia che riguarda il Cavaliere è il francobollo commemorativo che il governo ha deciso di dedicargli per l'anniversario della sua scomparsa. Un riconoscimento per il presidente del Consiglio che per più tempo ha ricoperto tale carica nell'Italia repubblicana: ha trascorso a Palazzo Chigi ben 3.339 giorni. Un record, figlio della fiducia che gli italiani gli hanno sempre dimostrato e che oggi si vuole riconoscere con un omaggio filatelico.

" Ha insultato gli avversari, ha insultato organi dello Stato, ha deriso il pagamento delle tasse, ha chiamato coglioni quelli che votavano per il Pci eccetera. Ed è un pregiudicato, fargli un francobollo significa continuare a dare il cattivo esempio ", ha dichiarato Corrado Augias, giornalista che ha lasciato polemicamente la Rai lo scorso novembre. " Imprenditore geniale e tuttavia un uomo di Stato deplorevole ", ha detto ancora il giornalista. Parole che non rendono certo giustizia a un presidente del Consiglio che negli anni in cui ha ricoperto tale carica ha dato all'Italia stabilità ma anche una dimensione internazionale.

" Il francobollo dedicato al presidente Silvio Berlusconi, che sarà emesso ad un anno dalla sua scomparsa, è il giusto riconoscimento a un grande italiano che ha servito e onorato la Repubblica in tutti i ruoli che ha ricoperto: imprenditore, uomo di sport, leader politico e statista. Ringraziamo la presidente Meloni e tutto il Cdm per aver accolto la proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e della sottosegretaria delegata Fausta Bergamotto ", hanno dichiarato la vice presidente del Senato e senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, e il deputato di Forza Italia, Paolo Emilio Russo, all'annuncio dell'emissione.

Il francobollo dedicato al Cavaliere rientra in una nuova serie di emissioni che verranno effettuate nel corso dell'anno, nelle quali rientrano anche quelli dedicati, tra gli altri, a Guglielmo Marconi, nel 150esimo anniversario della nascita, San Tommaso d'Aquino, nel 750esimo anniversario della scomparsa, Giacomo Puccini, nel centenario della scomparsa, Franco Basaglia, nel centenario della nascita, Eleonora Duse, nel centenario della scomparsa e Marsilio Ficino.