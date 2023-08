Cdm, c'è la deroga al tetto dei compensi per i super esperti per il Ponte sullo Stretto

Nel Consiglio dei ministri di oggi, l'ultimo prima della pausa estiva, fra le varie questioni toccate c'è stata anche quella della deroga al tetto dei compensi per i super esperti che lavoreranno per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Nel corso della riunione, il cdm ha dato l'ok al dl Asset e investimenti, che include anche la questione relativa al Ponte di Messina, infrastruttura che sta facendo molto parlare. La norma è stata molto voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che si augura di poter in questo modo il coinvolgimento dei migliori professionisti nel progetto.

Le polemiche

Nei giorni scorsi Pietro Ciucci, Ad della Società Stretto di Messina, aveva spiegato ad Ansa che un'eventuale deroga al tetto degli stipendi avrebbe riguardato l'assunzione di dipendenti, ingegneri ed esperti, con le massime competenze. La norma non sarebbe stata applicata al Presidente, all'Ad e al Consiglio di Amministrazione. Nessun costo aggiuntivo, in sostanza, per la finanza pubblica. Ciucci ha poi assicurato che la società assumerà 100 risorse da Anas e Rfi, aziende nei confronti delle quali il tetto non è applicato.

Eppure le polemiche restano, e per la giornata di giovedì prossimo è in programma un presidio in contrada Conca D'Oro / Annunziata a Messina con lo slogan "No al Ponte, difendiamo la città". La manifestazione è organizzata dal Coordinamento provinciale del Pd di Messina. " Verrà messa a conoscenza la popolazione locale degli espropri e delle demolizioni di interi complessi residenziali e di decine di case singole ", dichiarano gli organizzatori, come riportato da AdnKronos.

Giudizio negativo anche da parte del rappresentante grillino Agostino Santillo vicecapogruppo M5s alla Camera e coordinatore del comitato Infrastrutture del suo gruppo politico. " Salvini è senza vergogna ", ha commentato, come riportato da Agi. " Si continua la propaganda sciatta sul ponte sullo Stretto, un'opera che ad oggi non ha alcuna copertura finanziaria e che si presenta come anti-storica e anti-economica, viste le decine di controindicazioni certificate da decine di analisi. Il copione del governo Meloni è chiaro: no netto a ogni misura per gli italiani contro il caro-vita, sì invece a salari d'oro per i manager che dovranno lavorare su un'infrastruttura al momento fantasiosa ", ha attaccato.

Deroga approvata

Approvata la deroga al tetto dei compensi (240mila euro) per gli esperti che saranno coinvolti nella realizzazione dell'opera. All'articolo 15 del provvedimento è previsto infatti che alla società concessionaria non venga applicato il limite di 240 mila euro dei compensi massimi per gli amministratori e i dipendenti.