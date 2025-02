Cena a Villa Crisanti

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà perché l'influenza invernale è al suo picco (ma cosa c'entra?, niente...), ma la notizia del giorno riguarda il professor Andrea Crisanti. Ve lo ricordate? Il luminare della microbiologia, il testimonial dei tamponi in epoca Covid, l'uomo che si è trasformato in variante, a lungo ingiustamente liquidato come «zanzarologo». Fino a quando per fortuna si è smesso grazie a una dura protesta pubblica. Da parte delle zanzare.

Comunque, è successo che Crisanti, finita la stagione pandemica vissuta da virologo-star, prima si è dato alla politica, senatore del Pd (eletto come rappresentante degli italiani all'estero, ma

residente a Padova, un altro dei lati oscuri del virus) e poi alla bella vita. Dopo anni di ospitate tv, convegni e libri - inocula qui, inocula là - si è comprato una villa storica in Val Liona, terra di zanzare e baccalà. Che ora ha deciso di mettere a reddito, affittandola. Per la sera di San Valentino offre un pacchetto luxury pernottamento, cena stellata e tampone rinofaringeo a 2.450 euro per una sola coppia. Per evitare assembramenti.

Bene. Noi, che ci siamo prenotati e siamo in lista d'attesa, abbiamo letto il regolamento della serata. Non graditi gli immunodepressi. Necessarie due dosi per l'ingresso. Se si arriva

in anticipo, consigliata una vigile attesa.

Posti molto distanziati a tavola. Il menù ancora in fase sperimentale (ma bisogna fidarsi).

Linee guida, capirete, un po' stringenti. Noi, sinceramente, ce ne laveremmo le mani. Ma sapete com'è. È la scienza che ce lo chiede.