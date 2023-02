Il centrodestra cresce, M5S e Terzo Polo crollano: il sondaggio affossa le opposizioni

Da una parte c'è una narrazione strampalata, quella della sinistra che ritiene il centrodestra lontano dalle priorità del Paese. Dall'altra c'è il mondo reale, che vede la coalizione trionfare alle elezioni e i partiti che fanno parte del governo continuare a crescere nei consensi con il passare del tempo. Parla chiarissimo l'ultimo sondaggio di Swg per La7, che ha scattato una fotografia inequivocabile sull'attuale scenario politico del nostro Paese. La luna di miele tra centrodestra e italiani non è affatto finita.

Lega e FI crescono, crolla il M5S

Non subisce alcuna variazione Fratelli d'Italia, che resta stabile al 31% rispetto alla rilevazione della scorsa settimana. Grave battuta d'arresto per il Movimento 5 Stelle, che in soli sette giorni lascia per strada lo 0,7% e cala al 17%. La cifra della variazione negativa dei grillini è esattamente la stessa che invece incassa il Partito democratico, che ora prova a risalire e si posiziona al 15,8%. Il vantaggio del M5S sul Pd è ancora dell'1,2%, ma se dovesse continuare il periodo buio per i 5 Stelle allora non sarebbe da escludere il controsorpasso dei dem.

La Lega continua a rendersi protagonista di un momento assai positivo: il partito di Via Bellerio riesce a ottenere un aumento dello 0,4% e si porta al 9,3%. Ormai il distacco sul Terzo Polo è ben consolidato, visto che l'asse tra Azione e Italia Viva perde lo 0,4% e di conseguenza scende al 7,4%. Prosegue il momento positivo di Forza Italia, che nel giro di una settimana incrementa le intenzioni di voto dello 0,1% e si attesta al 6,2%.

Infine si trovano le formazioni politiche che godono di minori preferenze: Verdi-Sinistra italiana al 3,4% (-0,2%), +Europa di Emma Bonino stabile al 2,8%, Unione Popolare di Luigi de Magistris al 2% (+0,3%) e Per l'Italia con Gianluigi Paragone all'1,9% (-0,3%). Il peso delle altre liste è del 3,2%, in crescita dello 0,1%. La quota di chi non si esprime si rimpolpa del 2% e ammonta al 40%.

Il centrodestra sale: opposizioni a pezzi

Il quadro delle coalizioni non lascia spazio a libere interpretazioni: il centrodestra resta lo schieramento verso cui gli elettori nutrono maggiore fiducia. Non a caso il fronte composto da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia si avvicina al 47%: nello specifico può godere del 46,5% delle intenzioni di voto, in aumento dello 0,5%. In sostanza gli italiani continuano a stare dalla parte del centrodestra anche in seguito alle decisioni sul Superbonus.

La storia è del tutto opposta per le opposizioni di centrosinistra presenti in Parlamento, che escono con le ossa rotte da una settimana di polemiche sui bonus edilizi e dalla batosta alle elezioni regionali. Il totale di Movimento 5 Stelle, Partito democratico, Terzo Polo, Verdi-Sinistra italiana e +Europa non va oltre il 46,4%. Tra l'altro, rispetto alla scorsa settimana, il fronte delle opposizioni ha subito un calo dello 0,6%.

Nota del sondaggio:

a) Sondaggio realizzato da SWG s.p.a.;

b) Committente: La7 s.p.a.;

c) Estensione territoriale: nazionale;

d) Totale contatti: campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4.508 non rispondenti);

e) Interviste effettuate nel periodo 15-20 febbraio 2023 con metodo cati-cami-cawi;

f) Il sondaggio è disponibile qui.