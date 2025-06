Il centrodestra esulta: "Governo rafforzato, flop della sinistra"

Ascolta ora 00:00 00:00

Nessuna sorpresa. I cinque referendum abrogativi sono stati bocciati: il quorum fissato al 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto non è stato raggiunto. Soddisfazione nel centrodestra e naturalmente musi lunghi a sinistra. L’affluenza si è fermata sotto la soglia del 30 per cento, confermando l’andamento registrato già nella giornata di ieri: alle ore 23.00 aveva votato il 22,7 per cento degli elettori. Dai partiti di governo a quelli dell’opposizione, ecco le prime reazioni all’esito del voto.

Tajani: "Sconfitta della sinistra"

"Grande rispetto per chi è andato a votare" ma "è stata una sconfitta della sinistra che voleva tentare un assalto al governo tentando il grimaldello del referendum": queste le parole del ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani al Tg1."È andata male, il governo si è rinforzato e l'opposizione si è indebolita" ha aggiunto il titolare della Farnesina: "Forse è il caso di cambiare la legge" visto che "abbiamo speso un sacco di soldi per inviare delle schede all'estero che sono tornate bianche". Tajani ha poi aggiunto: "La proposta giusta sulla cittadinanza è quella di Forza Italia, cioè con i dieci anni di scuola. La Cigl ha intaccato l'unità sindacale e ciò si è tradotto in una cocente sconfitta tanto che ancora una volta ha vinto la maggioranza".

L'ironia social di FdI e Lega

Riccardo Magi, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Elly Schlein e Nicola Fratoianni abbracciati su un palco con la grande scritta "Avete perso". Questa la card pubblicata sui social da Fratelli d'Italia per ironizzare sui dati finali del referendum: “L’unico vero obiettivo di questo referendum era far cadere il Governo Meloni. Alla fine, però, sono stati gli italiani a far cadere voi”. "Piccoli problemi di quorum" è invece il titolo del post pubblicato sui social dalla Lega con le immagini di Conte, Schlein, Bonelli, Fratoianni, Landini e Salis raccolte fino a formare un cuore e la scritta "Crisi di nervi a sinistra" e "Colpiti al quorum".

Sardone (Lega): "Flop clamoroso della sinistra"

La Lega esulta. Uno dei primi commenti è stato quello di Silvia Sardone, vice del segretario Matteo Salvini. "Risultato dell'affluenza per i referendum lontanissimo dai desideri della sinistra e della Cgil. Devastante sconfitta per Schlein, Landini, Conte e compagni. Altro che segnale di sfratto, gli italiani hanno evitato, giustamente, di ascoltarli!” le parole dell'eurodeputata che accompagnano una card in cui si vedono la leader dem, il presidente M5s e il segretario della Cgil e la scritta "Flop clamoroso del referendum: disastro epocale per la sinistra!".

Nevi (Forza Italia): "Una buona notizia per l'Italia"

Sulla stessa lunghezza d'onda Forza Italia. Il vicepresidente vicario dei deputati e portavoce nazionale Raffaele Nevi ha definito il fallimento dei referendum "una buona notizia per l'Italia": "Dimostra che gli italiani hanno archiviato definitivamente lo scontro tra lavoratori e imprenditori che si voleva riproporre. Pur rispettando chi ha votato e ha fatto scelte diverse dalla nostra rimaniamo convinti che non è in questo modo che si contribuisce alla modernizzazione dell’Italia e che si fa il bene dei lavoratori”. Nevi ha poi volto lo sguardo al futuro e alle riforme pianificate dal governo "che sono veramente utili a migliorare le condizioni del lavoro nel nostro Paese”.

Il commento di Renzi

Una breve frase, che non lascia grandi margini di interpretazione. Questa la reazione di Matteo Renzi sull'esito del voto: "Il referendum non ha raggiunto il quorum, come facilmente prevedibile. I quesiti sul lavoro erano ideologici e rivolti al passato. Spero che sia chiaro che per costruire un centrosinistra vincente bisogna parlare di futuro, non di passato".

Gualmini (Pd) fa autocritica

A sinistra c'è anche chi fa autocritica. L'eurodeputata dem Elisabetta Gualmini è tranchant: "Aver mobilitato tutto il partito (democratico), tutti i circoli, tutti i dirigenti su un referendum che doveva 'correggere gli errori del vecchio Pd' si è rivelato un boomerang. Un referendum politico contro se stessi. Aver rotto l’unità sindacale in una rinnovata cinghia di trasmissione con un solo sindacato (Cgil), pur con rispetto, un altro errore.

Con quesiti rivolti al passato e pochissimo legati alle patologie del mercato del lavoro di oggi. Doveva essere uno sfratto a Meloni. Non pare vada così. Auguriamoci almeno una discussione franca magari anche con quelli del vecchio Pd".