Il centrodestra unito ha scelto il candidato sindaco di Foggia

Il centrodestra unito ha il suo candidato sindaco per la città di Foggia: sarà Raffaele di Mauro, già capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, a correre per le amministrative che si terranno il 22 e 23 ottobre prossimi. Lo comunicano in una nota congiunta le segreterie regionali di Fdi, Fi, Lega, Noi Moderati, Udc e Nuovo Psi. Il capoluogo dauno tornerà ad eleggere il sindaco dopo oltre 24 mesi di commissariamento dovuto allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose del 5 agosto del 2021. Raffaele Di Mauro è " il candidato sindaco che unisce l'intera coalizione intorno al nuovo progetto di rilancio della città di Foggia. L'intera coalizione - prosegue la nota - ringrazia coloro che sono stati proposti in queste settimane durante i tavoli politici e che, da oggi, correranno in prima linea al fianco del candidato Raffaele Di Mauro per portare il centrodestra alla vittoria" .

Raffaele di Mauro, 41 anni, è avvocato nell'ufficio legale del consorzio per la Bonifica della Capitanata e da oltre 20 anni ha aderito a Forza Italia. Dal 2006 al 2013 è stato coordinatore provinciale del movimento giovanile, e dal 2015 coordinatore provinciale del partito. Primo dei non eletti alla Camera dei Deputati nel 2018, De Mauro è stato capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Foggia dal 2020 al 2021.

Non si sa ancora chi sarà lo sfidante, dal momento che Pd e 5Stelle non hanno ancora deciso se presentarsi insieme o meno. Giuseppe Conte nella sua provincia vorrebbe un candidato grillino, ma il Pd non è disposto a cederglielo.

E ieri a sorpresa Michele Emiliano ha detto che piacerebbe a lui candidarsi sindaco di Foggia.