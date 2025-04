"Un giorno di serenità, speranza e felicità". Gli auguri di Pasqua di Meloni

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli auguri di Pasqua del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sono arrivati di buon mattino. Il premier ha condiviso un suo selfie sorridente augurando " che sia un giorno di serenità, speranza e felicità da condividere con le persone che amate. Un abbraccio sincero, ovunque voi siate ". Un messaggio semplice ma d'effetto da parte del presidente del Consiglio, che arriva a questi giorni di festa dopo un intenso tour de force tra Washington, dove ha incontrato Donald Trump, e Roma, dove ha fatto da anfitrione a JD Vance.

La missione americana di Meloni è particolarmente riuscita: il presidente ha ricevuto i complimenti da parte dell'Europa e dagli altri leader. In Francia ha accresciuto notevolmente il suo appeal, offuscando Emmanuel Macron, e ha ottenuto il riconoscimento come leader dell'Europa. Il tentativo di ricostruire il ponte tra Ue e Usa è andato a buon fine, grazie al suo viaggio i rapporti tra le due sponde dell'Oceano Atlantico sono meno tesi. Il lavoro non è finito e nelle prossime settimane si prospettano nuovi impegni per continuare a costruire un asse solido tra l'amministrazione Trump e quella europea.

Nella mattinata sono arrivati anche gli auguri di Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che dai social ha augurato una " buona Santa Pasqua di Risurrezione. Che questa giornata sia portatrice di Pace e rinnovamento, con la speranza di un futuro migliore. Auguri a tutti voi ". Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha augurato " a tutti una Pasqua serena, che porti speranza e gioia da condividere in famiglia e con gli amici. Un pensiero speciale a chi soffre, a chi passerà questi giorni in ospedale o al lavoro per garantirci sicurezza, in Italia e nel mondo ".

rivolgere un pensiero di profonda gratitudine a tutto il personale militare e civile della Difesa che, ogni giorno, con dedizione e spirito di sacrificio, serve la Nazione sia in Patria che nei teatri operativi

Il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, in occasione della Santa Pasqua, ha voluto "".