Tegola sul M5S, Chiara Appendino si dimette da vicepresidente

La deputata ed ex sindaca di Torino si è dimessa dal ruolo di vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Secondo quanto si apprende, l'esponente grillina avrebbe comunicato la sua decisione durante il consiglio nazionale del partito.

Chiara Appendino ha preso la sua decisione. Prima la minaccia del passo indietro dopo il tonfo dei 5 Stelle alle ultime regionali. Poi l'intervento in assemblea e la critica sulla posizione politica assunta dal partito guidato da Giuseppe Conte, che lo ha reso succube - secondo lei - del Partito Democratico: "Tanti dei nostri non ci votano più per questo motivo" ha spiegato durante la riunione, accusando la linea del presidente riguardo l'identità del partito fondato da Beppe Grillo che "deve essere più definita e le nostre istanze meglio rappresentate".

Il leader del Movimento avrebbe però già pronta la contromossa. Nei giorni precedenti l'ex premier avrebbe detto che questa scelta sarebbe stata senza logica dato che "le cariche sono tutte in scadenza e scadono automaticamente anche tutti i vicepresidenti". Sì, perché il prossimo fine settimana - come detto dallo stesso Conte - gli iscritti dovranno votare se rinnovargli il mandato da capo del Movimento o mandarlo a casa e, di conseguenza, tutti i vicepresidenti dovranno essere rinominati.

Ma quello della deputata piemontese è un chiaro messaggio alla dirigenza nazionale che dice: "Dobbiamo metterci tutti in discussione e lo faccio io per prima" dopo i pessiminelle Marche, in Calabria e Toscana. Lasciando quindi il partito senza un numero due.