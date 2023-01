"Chiedo a testa alta il voto per FI". Berlusconi lancia Fontana

A poche settimane dal voto per il rinnovo del consiglio e per l'elezione del nuovo presidente della Regione, Silvio Berlusconi ha lasciato un messaggio sui social rivolgendosi agli elettori della Lombardia, definita dal Cavaliere " la regione più importante d'Italia per numero di abitanti, per potenza economica e per dinamismo culturale ". Anche Forza Italia, come tutto il centrodestra, sostiene Attilio Fontana nella sua corsa al Pirellone, " il governatore che ha guidato la Regione in questi anni difficili con risultati davvero molto positivi. Lo abbiamo ricandidato con pieno merito e sono certo che gli elettori lombardi vorranno ancora una volta affidarsi alla sua esperienza, alla sua competenza, alla sua grande capacità di lavoro e perché no, al suo tratto discreto e signorile ".

Quindi, l'ex premier ha sottolineato: " Voglio anche sottolineare che noi di Forza Italia abbiamo partecipato convintamente e in modo determinante al governo della Regione in questi cinque anni di grande impegno. E questa partecipazione ci consente di chiedere a testa alta il voto per Forza Italia e per il presidente Fontana ".

La nuova giunta della Regione Lombardia è chiamata a replicare i risultati ottenuti da quella uscente e i consiglieri e gli assessori che hanno governato negli ultimi cinque anni la Regione sapranno senz'altro mettere in campo tutta l'esperienza maturata durante il lustro, come ha sottolineato Silvio Berlusconi. Un'esperienza che " si unirà allo spirito di iniziativa dei nuovi candidati che stiamo selezionando sulla base dei nostri criteri di qualità ". Il Cavaliere ha spiegato che le liste di Forza Italia saranno formate " da donne e uomini del fare, da persone che hanno dimostrato di avere non soltanto la preparazione e la competenza necessarie, ma anche la capacità di realizzare concretamente gli obbiettivi che si sono proposti nel lavoro, nello studio, nell'impegno sociale ".