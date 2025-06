Il poliziotto Di Martino torna in servizio dopo l'accoltellamento: il messaggio di Meloni

Ascolta ora 00:00 00:00

A poco più di un anno dalla grande paura, Christian Di Martino è tornato in divisa. Il poliziotto di 36 anni la sera dell’8 maggio del 2024 venne accoltellato da un pregiudicato straniero mentre era in servizio nei pressi della stazione Lambrate di Milano. Settanta trasfusioni di sangue, sette ore di interventi chirurgici, cinque arresti cardiaci: l’agente è riuscito a superare ogni pericolo. Il suo aggressore, il 37enne Hassan Hamis, è stato condannato a 12 anni di carcere per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di arma, lesioni, mentre Di Martino è tornato al suo amato lavoro. Tra i tanti messaggi giunti nelle ultime ore, anche quello di Giorgia Meloni.

“Bentornato in servizio, Christian. Un anno fa ha rischiato la vita per difendere i cittadini. Oggi è di nuovo operativo, in prima linea, alle volanti della Polizia di Stato di Milano” le parole del primo ministro in un post pubblicato sui suoi profili social: “Grazie a lui e a tutte le donne e gli uomini in divisa che non si tirano mai indietro. Onore a chi protegge. Sempre”.

La Meloni ha accompagnato il suo messaggio con il video del saluto della centrale operativa al rientrante Di Martino. "Buonasera a tutti, volevo salutare tutti voi e dirvi che sono tornato" le parole del poliziotto alla radio: "Sono felicissimo di essere ancora qui alle volanti e soprattutto con voi. Auguro a tutti un buon servizio e sempre forza polizia. Per finire gamma 40 in uscita, 011". Questa la risposta della centrale operativa: "Gamma 40 bentornato, bentornato. È un piacere sentirla", la risposta dalla centrale operativa".

Nelle scorse ore è arrivato anche il messaggio del presidente del

Senato: “Bentornato Christian, felice di vederti operativo. E ancora grazie per tutto quello che hai fatto. A te e ai tuoi colleghi in divisa la mia stima e la mia gratitudine”.