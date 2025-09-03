“Ci fai schifo”. I manifesti choc dei giovani Pd contro Tajani

Un’iniziativa grave, con parole forti e offensive. “Tajani, ci fai schifo”: recita così il manifesto firmato dai Giovani democratici di Viterbo. “Il nostro è un giudizio politico, semplice e sincero, sull’operato del peggior ministro degli Esteri” la sottolineatura in relazione ai fatti di Gaza. Un attacco frontale che campeggia fuori dai portoni dell’amministrazione provinciale e lungo il percorso del trasporto della Macchina di Rosa, evento a cui il titolare della Farnesina parteciperà oggi.

“Invece di condannare il governo di Netanyahu, Tajani professa la sua amicizia con Israele e si limita a rivolgere generici e vacui appelli alla pace” il j’accuse dei Giovani Pd: “È una ferita aperta che il nostro governo non ha il coraggio di affrontare con azioni concrete. Una vergogna che ricade sul ministro complice e silente”. I dem hanno poi rincarato la dose: “Esigiamo una presa di posizione che parta dal riconoscimento dello stato di Palestina, una condanna severa del governo genocida, la sospensione di tutte le forniture di armi e la promozione di sanzioni a Israele”. Con buona pace di chi invoca un giorno sì e un giorno no il confronto democratico.

Il mondo di FI ha espresso solidarietà a Tajani per i manifesti dem: "Altro che forza democratica, queste sono le modalità e il linguaggio di un partito estremista. Ci aspettiamo delle scuse e una netta presa di posizione da parte della segretaria Elly Schlein. È questo il partito che vuole?". Così la ministra Anna Maria Bernini: "I manifesti affissi dai Giovani del Pd a Viterbo contro il ministro Tajani rappresentano un gesto di odio che dovrebbe essere respinto da tutte le forze politiche che si riconoscono nei principi democratici.