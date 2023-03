"Ci rassicura più Meloni che Schlein". Gli italiani stanno con Giorgia

Le prime ore di Elly Schlein a capo del nuovo corso del Partito democratico non hanno entusiasmato particolarmente gli italiani: l'elezione della nuova segretaria del Partito democratico ha strappato un sorriso al Movimento 5 Stelle e a Verdi-Sinistra italiana, innescando al contrario una perplessità diffusa all'interno dell'area dei riformisti e dei moderati. Anche gli elettori in generale non hanno accolto con grande euforia il suo successo: da una parte paga la scarsa popolarità personale; dall'altra c'è chi riesce a essere più rasserenante di lei.

Gli italiani scelgono la Meloni

A parlare in maniera inequivocabile è il recente sondaggio realizzato da Ipsos e reso noto nel corso dell'ultima puntata di Di Martedì, programma in onda su La7. La domanda è stata rivolta agli intervistati in maniera diretta, senza usare giri di parole e senza prevedere mezze risposte: chi vi rassicura di più tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein? Il risultato non si presta a libere interpretazioni e delinea un quadro schiacciante che fotografa perfettamente le posizioni degli elettori.

Per il presidente del Consiglio si spende a favore ben il 41%, una grande fetta che dunque lo ritiene una figura politica più solida e certa nell'attuale scenario del nostro Paese. Invece è molto distante la nuova segretaria del Partito democratico, che non riesce ad andare oltre il 25% delle preferenze. Il restante 34% fa parte dello schieramento di coloro che non sanno, non indicano o non parteggiano per nessuna delle due. Ovviamente va annotato che Schlein, a differenza di Meloni, non è conosciuta dalla totalità delle popolazione.

Gli elettori stanno con il centrodestra

L'epilogo della rilevazione è nettissimo e testimonia come gli italiani abbiano deciso di stare dalla parte dell'attuale presidente del Consiglio. Un altro quesito sorride al centrodestra e allarma la sinistra, anche se dovesse presentarsi nel formato maxi accozzaglia con tutti dentro. Chi guiderebbe meglio l'Italia? Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini oppure Elly Schlein, Giuseppe Conte, Carlo Calenda?

Anche in questo caso l'esito si fa positivo per il centrodestra: il 38% ritiene che i leader di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega sarebbero in grado di prendere il timone del Paese (non a caso la fiducia verso l'attuale governo si mantiene a buoni livelli). Invece solo il 32% si schiera per gli altri tre esponenti di un'eventuale ammucchiata rossa, che però non verrebbe premiata dagli elettori che invece preferiscono i leader dei partiti di maggioranza.

Nota del sondaggio:

a) Sondaggio realizzato da Ipsos srl;

b) Committente: ITV Movie (trasmissione "DiMartedì" su La 7);

c) Estensione territoriale: nazionale;

d) Totale contatti: 500 interviste (su 5.097 contatti);

e) Interviste effettuate il 27 febbraio 2023 con metodo cati;

f) Il sondaggio è disponibile qui.